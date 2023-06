Après l’arrivée de Bradley Beal dans l’Arizona, la direction des Cactus semblait focus sur le cas Deandre Ayton. Promis au départ afin de reconstruire le roster autour du Big 3, le pivot bahaméen pourrait finalement… rester à Phoenix. Le front office de James Jones aurait toutes les peines du monde à trouver une offre assez alléchante pour son pivot.

Deandre Ayton n’a pas tant évolué depuis son arrivée dans l’Arizona. Le premier pick de Draft 2018 a commencé sa carrière avec 16 points et 10 rebonds en moyenne sur sa saison rookie. Une demie-décennie plus tard, seule sa moyenne de points a augmenté de deux unités. Lui n’a jamais semblé vraiment franchir le cap espéré ces dernières années. Voilà, maintenant que faire de ce grand pivot qui a pourtant été utile lors du run des Suns jusqu’aux Finales NBA 2021 ? Désormais, il faut s’en débarrasser pour entourer au mieux Devin Booker, Kevin Durant et le nouvel arrivant Bradley Beal. Aujourd’hui, l’alumni d’Arizona est sur le marché des transferts mais selon John Gambadaro d’Arizona Sports, les Suns ne trouvent pas de monnaie d’échange intéressante. Toujours selon l’insider, Deandre Ayton pourrait même rester à Phoenix en 2023-24.

The Suns are not finding proper value for Deandre Ayton and are leaning towards keeping him next season, per @Gambo987 (https://t.co/TRhbQF0pIG):

“I think there’s a really good chance Deandre Ayton ends up staying with the Phoenix Suns.”

If Ayton stays, Phoenix would be paying… pic.twitter.com/oAncWRgHIL

— Evan Sidery (@esidery) June 21, 2023

Si Ayton reste, c’est les comptes des Suns qui seraient mis à mal. Un comptable et un gestionnaire des paies en sueur car Phoenix devrait répartir 163 millions de dollars sur seulement quatre joueurs. Sans un échange, les Cactus devront recruter pour très peu cher. Composer un effectif qui est censé jouer le titre NBA avec seulement des contrats minimums et des bouchers-charcutiers en fond de banc, cela paraît difficile.

C’est pour cela que les Suns doivent trouver rapidement un bon échange pour Ayton contre des role players capables de tenir un rang dans une équipe attendue très haut dans le classement de la Conférence Ouest. Le plus serait bien sûr de remplir la raquette et le banc avec ce type de joueurs. La saison prochaine, tout le monde attend les Suns au tournant, mais c’est pas pour autant qu’ils doivent hypothéquer leurs propriétés comme au Monopoly. James Jones et Phoenix ne semble pas partis pour brader leur joueur. En tout cas.. pour l’instant.

Source texte : John Gambadaro / Arizona Sports