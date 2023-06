Détenteurs du dix-septième choix au premier tour de la Draft 2023, les Lakers pourraient mettre leur pick à vendre. Trade down, investissement sur un joueur confirmé, c’est quoi le plan ?

L’intersaison s’annonce agitée chez les Lakers et de tous les côtés. Est-ce que L.A. va chercher à trouver une troisième star ? Est-ce que les Angelinos vont plutôt opter pour la stabilité en prolongeant la majorité de leur roster et en faisant quelques retouches à côté ? Quid de Chris Paul ? Bref, pas mal de questions dont Rob Pelinka devra répondre autour du 1er juillet, date de l’ouverture de la Free Agency.

Il y a par contre un débat un poil plus urgent dans la Cité des Anges : que faire du pick 17 à la Draft 2023 ? Quel nom annoncera Adam Silver demain soir à son pupitre ? Un rookie de la Green Room pour aider LeBron James et Anthony Davis ? Peut-être pas. Selon Jovan Buha de The Athletic, il est de “plus en plus probable” que la franchise échange son pick ce jeudi soir.

Ce que l’insider n’indique pas par contre, c’est quelle contrepartie les Angelinos pourraient retirer de ce pick. Un échange simple contre deux picks de fin premier tour par exemple ? Ou alors un joueur et un pick ? Et pourquoi pas envisager un échange qui inclurait le pick 17 ainsi que certains joueurs avec des contrats non garanties comme par exemple Malik Beasley et/ou Mo Bamba. De quoi éventuellement récupérer des joueurs prêts à aider immédiatement au sein du roster.

Les Lakers ne sont pas là pour développer et construire afin de gagner dans quelques années, la fenêtre de tir pour le titre est pour maintenant, avec les dernières années en carrière de LeBron James et le prime d’Anthony Davis. Mais pour cela, il faut de l’expérience, des joueurs complémentaires autour des deux stars. Le recrutement de shooteurs sera très certainement à l’ordre du jour à L.A., comme des profils défensifs sur les extérieurs et en particulier le backcourt. Certes, l’exemple récent de Christian Braun prouve qu’on peut trouver des rookies prêts à contribuer chez un champion mais pas sûr que les Lakers veuillent jouer ce pari.

Source texte : The Athletic