Pas le match le plus simple à gérer pour les Lakers, mais le boulot a été fait. Derrière la paire LeBron James – Anthony Davis, les visiteurs de Los Angeles repartent victorieux de Detroit (124-117) et peuvent remercier leur duo ainsi qu’un Austin Reaves bien clutch pour boucler leur roadtrip.

6 matchs, 3 défaites et donc 3 victoires pour les Lakers en déplacement.

Le roadtrip de décembre avait très bien démarré avec deux victoires à Milwaukee et Washington, la suite avait été plus compliquée notamment face à un Donovan Mitchell de feu, des Raptors sérieux et un Joel Embiid surpuissant. Il était donc primordial de finir le trip avec une victoire, sachant qu’il s’agissait des Pistons en face. No disrespect envers Killian Hayes et sa bande, eux qui ont pu compter sur un Bojan Bogdanovic de gala ce dimanche soir (38 points) et se sont battus jusqu’au bout, mais les Lakers ne pouvaient pas perdre ce match.

Ou disons, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ce match.

Et pourtant, il y en aura eu des sueurs froides, sans avoir à se bastonner avec Isaiah Stewart. Derrière les banderilles de Bogdanovic, celles de Saddiq Bey, le hustle de Jalen Duren et l’agressivité de Jaden Ivey, les Lakers se faisaient une grosse frayeur à l’approche du buzzer final. C’est limite si Cory Joseph allait tuer Los Angeles sur une prière, mais c’était sans se rappeler la puissance de ce bon Austin Reaves, bien planqué dans son corner.

La CLIM signée Austin Reaves.pic.twitter.com/F4oO1OtuAe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2022

Merci Tintin Rivière, victoire de Los Angeles au finish sans repartir bredouille.

La majorité de la production a été gérée par LeBron James et Anthony Davis, eux qui ont aussi pu compter sur un solide Lonnie Walker dans le 5 majeur.

34 points, 15 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre pour AD

35 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 interception pour LeBron

Quand ce n’est pas l’un qui imposait ses lianes dans la raquette adverse, c’est l’autre qui enchaînait les jumpers et allait même au panier pour provoquer la défense des Pistons. Un LeBron qui n’avait pas l’air si gêné que cela par sa cheville, elle qui lui a joué des tours récemment. Quant à AD, la routine continue, sachant que l’intérieur est injouable en ce moment quand il est sur deux jambes.

De retour au bercail pour leurs 3 prochains matchs, les Lakers ne vont pas se reposer pour autant. Boston, Denver puis Washington à Los Angeles, entre Tatum, Jokic et l’immense Kyle Kuzma, la semaine devrait être encore riche en émotions.