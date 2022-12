Une autre soirée au boulot ? Une autre masterclass aux fourneaux. Face à des Hornets qu’il apprécie tout particulièrement, Joel Embiid a envoyé son second match à 50 points minimum de la saison. Victoire de Philadelphie (131-113), derrière les 53 points du monstre des Sixers.

C’est à se demander s’il ne leur réserve pas son meilleur niveau.

Historiquement, et pour les joueurs et joueuses de TTFL qui nous lisent, la raquette des Hornets est un excellent post à jouer pour engranger un maximum de points. Et le problème pour Mason Plumlee et sa bande, c’est que cette réalité ne se fie pas qu’à un jeu virtuel. Les gros peuvent se gaver, et Embiid est du genre à intelligemment le repérer.

Dans un match que les Hornets vont pourtant accrocher jusqu’au quatrième quart-temps, notamment derrière les agressions de Terry Rozier et Kelly Oubre (29 points chacun), c’est Joel Embiid qui va se régaler en envoyant panier sur panier, lancer sur lancer, et donc point sur point.

53 points à 20/32 au tir, avec un impeccable 11/11 aux lancers en 34 minutes de jeu.

Après ses 59 points face au Jazz un peu plus tôt dans la saison, c’est la deuxième perf au-dessus des fifty pour Jojo le Process. On notera d’ailleurs qu’il rejoint deux joueurs pas trop trop mauvais au basketball dans l’histoire des Sixers, puisqu’il n’y a que Wilt Chamberlain et Allen Iverson qui ont déjà réalisé 2 matchs minimum à 50 points dans la même saison sous les couleurs de Philadelphie.

Maintenant, comme dit en intro, on a l’impression de voir une certaine tendance concernant Embiid et les Hornets… peut-être est-ce une coïncidence.

Les 5 derniers matchs de Joel Embiid face aux Hornets. 43 points, 15 rebonds, 7 passes.

32 points, 8 rebonds, 4 passes.

31 points, 6 rebonds, 3 passes.

29 points, 14 rebonds, 6 passes.

53 points, 12 rebonds, 3 passes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2022

Le plus important ? Cela reste la win, et c’est le chemin que doit reprendre Philadelphie aujourd’hui.

Les 5 prochains matchs sont à domicile, tous menant jusqu’à Noël et le rendez-vous chez les Knicks.

La venue de Sacramento, Golden State, Toronto, Detroit et les Clippers devraient servir de vrai test pour une équipe de Pennsylvanie qui a du retard à combler. Rien de bien grave, nous direz-vous, mais les Nets et les Cavs, actuellement devant les Sixers, n’ont pas prévu de ralentir de rythme. Il faudra donc mettre la pression en remportant un maximum de matchs à domicile, ce qui pourrait le faire avec un Embiid dans une telle forme.

Le pivot des Sixers est actuellement le deuxième meilleur scoreur de toute la NBA (32,2 points), aux coudes à coudes avec Luka Doncic (32,9).