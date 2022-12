Pour un match très particulier entre Rockets et Bucks ce dimanche soir, ce sont les jeunes de Houston qui ont offert leur meilleur visage. La plus belle victoire de leur saison ? Assurément. Sans leur coach, Stephen Silas, les copains de Jalen Green ont verrouillé Milwaukee pour l’emporter : score final, 97-92.

Il avait perdu son père Paul Silas, ce dimanche.

Il n’était pas avec ses joueurs, face à des Bucks quasiment au complet. Sale ambiance pour Jabari Smith et ses copains, n’est-ce pas ?

Et bien parfois, un contexte peut vous faire dépasser vos propres limites. Et menés par l’assistant John Lucas, les Rockets ont tout simplement offert leur meilleure partition de toute la saison. Peut-être même, comme les commentateurs locaux l’ont souligné après le match, la meilleure partition défensive de cette franchise depuis le virage lié au transfert de James Harden il y a deux ans. Le challenge était de taille : tenir les Bucks d’un Giannis qui leur avait roulé dessus en début de saison, avec 44 points en 28 minutes.

Ce dimanche ? Le Freak est reparti avec 16 points à 7/17 au tir, et seulement 6 lancers tentés.

Jabari Smith en tête, Bruno Fernando dans le lot, un effort collectif de base et une concentration maximale du début à la fin, c’était loin d’être gagné pour les Rockets mais ils ont certainement trouvé en eux les ressources nécessaires pour bâtir ce mur anti-Grec. Ne vous fiez pas à la production statistique du rookie intérieur des Rockets, qui n’a pas été aussi efficace qu’espéré en attaque. Défensivement, Jabari a peut-être réalisé son plus grand boulot, celui qui peut permettre de justifier, en une seule soirée, les promesses faites autour du 3ème choix de la dernière Draft.

Bien évidemment, pour remporter un match de basketball il ne faut pas que défendre : mettre des ballons dans des paniers, ça reste prioritaire.

What a night for @JalenGreen 👏 📊 30 PTS 7 REB 3 AST pic.twitter.com/do5v0q3QLs — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 12, 2022

Et à ce petit jeu-là, Jalen Green a encore collé ses 30 points, en étant pourtant parfois défendu par des lascars de renom comme Jrue Holiday ou Jevon Carter. Pas de problème pour JG, sachant que Houston a l’air d’avoir un penchant pour les Bucks à domicile puisque Kevin Porter Jr leur avait collé la performance d’une vie il y a deux ans (50 points). En ajoutant les 18 pions de KPJ et les petits apports de chacun, comme Eric Gordon, Alperen Sengun ou KJ Martin, les Rockets ont pu repartir avec le sourire.

Maintenant, que dire de ces Rockets, sur une belle phase récemment ? Vainqueurs face aux Suns et face aux Sixers, les potes de Tari Eason se testent de plus en plus contre des écuries sérieuses. Peut-être que ces dernières ont le syndrome de la flemme, voyant Houston sur le papier et décidant de jouer un niveau en-dessous, mais ce n’est pas une raison pour discréditer les Rockets. Mieux, c’est l’occasion idéale pour se faire les dents et poser les bases du futur, en apprenant par exemple à limiter les Bucks à 5 points dans les 7 dernières minutes du match.

Des dunks loupés par Grayson Allen, il y en aura, mais des Khris Middleton qui restent plus de 5 minutes sur le parquet, il y en aura également.

Tant que cette jeune équipe apprend petit à petit et valide les étapes les unes après les autres dans les mois à venir, tout se déroulera convenablement dans le processus de reconstruction. Un grand pas en avant avec cette victoire, sera-t-elle suivie par des petits pas en arrière ? La réponse sur les 6 prochains matchs… tous à domicile !