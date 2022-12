C’est le genre de nouvelle qu’on aime pas forcément relayer. Ce dimanche, à l’âge de 79 ans, Paul Silas est décédé. Le père de Stephen Silas actuel coach des Rockets était le tout premier entraîneur de LeBron James en NBA, ainsi que le coach de Boris Diaw chez les Hornets.

Près de 15 ans sur les parquets, et 30 ans sur les bancs NBA.

On appelle ça une légende de la Ligue, qu’on le veuille ou non.

Paul Silas, 2 fois All-Star et 3 fois champion NBA, est décédé ce dimanche. C’est avec Boston d’abord en tant que joueur qu’il avait été bagué dans les années 70, terminant la décennie avec une troisième bague chez les Sonics de Seattle. Excellent défenseur, Paul Silas était un ailier-fort rugueux qui était également passé par Atlanta, Saint-Louis, Denver et Phoenix, ponctuant son prime avec deux sélections au All-Star Game.

I am very sad to report that the Great Paul Silas has died at age 79. To watch him play was a joy. To be his friend was an honor.

— Bob Ryan (@GlobeBobRyan) December 11, 2022