Probable agent-libre cet été, Kyle Kuzma pourrait être une des perles rares de la Free Agency 2023. L’ailier des Wizards continue à évoluer dans tous les compartiments du jeu, ce qui pourrait attirer de nombreuses franchises faisant déménager le scoreur de Washington.

Qui veut Kyle Kuzma dans son équipe ?

Bourré de talent, et ce depuis son arrivée en NBA, “Kuz” se régale chez les Wizards et la saison 2022-23 suit les beaux progrès de l’épisode 2021-22. On avait vu un Kuzma clutch l’an dernier, mettant Washington sur ses épaules et progressant dans divers aspects du jeu, rebelotte cette année puisque les performances sont au rendez-vous et la hype est maximale : près de 21 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne, c’est pas du blabla.

Si son volume de tirs est encore très élevé, Kyle a retrouvé sa santé après une fin de parcours compliquée côté Lakers. Le transfert contre Russell Westbrook a fait du bien à l’ailier, qui se positionne idéalement à quelques mois de sa free agency. En effet, s’il possède contractuellement une player option à 13 millions de dollars, Kyle devrait la refuser et profiter de sa cote sur le marché des joueurs.

C’est ce que confirme Eric Pincus de chez Bleacher Report, dans son dernier papier.

Latest @BleacherReport “NBA Trade Intel: Three Potential Fire Sales + a Juicy Kyle Kuzma Rumor” –the teams that want to buy ahead of the trade deadline are closely monitoring the potential sellers https://t.co/PcJE2eYP6H — Eric Pincus (@EricPincus) December 10, 2022

Âgé de 27 ans, Kyle Kuzma est précisément le genre de joueur que plusieurs équipes en reconstruction désireraient lors de la prochaine Free Agency. Il pourrait être un des 5 joueurs les plus recherchés sur le marché de cet été, au pire un des 10 joueurs. “Il veut partir,” a affirmé une source interne à la NBA. “Il cherche à toucher un contrat aux alentours de 20 millions la saison et dans un grand marché, si ce n’est pas avec une équipe visant le titre.”

Bluff ou pas bluff ?

Le pas bluff, c’est que Kuzma sera très désiré et pourrait demander cher sur le marché, lui qui n’était pas un haut choix de Draft initialement (27ème en 2017).

Le bluff potentiel, c’est un départ de Washington sachant qu’il s’y sent déjà bien. Problème pour les fans des Wizards, entre le contrat de Bradley Beal et celui de Kristaps Porzingis, pas sûr que la franchise pourra proposer une large valise de billets verts à Kyle, qui prendrait alors de belles minutes et un beau contrat ailleurs.

De quoi créer des rumeurs de transfert à la trade deadline du 9 février prochain ? Si Washington ne veut pas perdre Kuzma contre peanuts, les bruits de couloirs ne vont que s’intensifier…

Source : Bleacher Report