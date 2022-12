Ce dimanche, les Mets 92 ont reçu la Roca Team de Mike James. Seconde défaite de Victor Wembanyama et ses potes en une semaine (-25 contre Roanne mardi dernier), mais nouvelle performance turlututesque de l’attraction levalloisienne. Autant de facilité contre le dauphin d’EuroLeague, c’en devient presque lassant.

Comment expliquera-t-on à nos enfants qu’un môme de 18 ans a récolté 32 d’évaluation (la meilleure de la rencontre) face à la 2e équipe d’EuroLeague ? Ce dimanche, dans un palais des sports Marcel-Cerdan qui a revêtu son habit de fête – de loin le plus bruyant de cette première partie de saison – Victor Wembanyama a une nouvelle fois fait étalage de sa précocité : 27 points à 11/20 au tir dont 0/5 du parking (zut), 11 rebonds, 3 assists, 3 interceptions, 2 ballons perdus et 2 fautes pour 5 provoquées. Seul bémol, les Mets 92 se sont inclinés de 13 points après une prolongation dominée de la tête et des épaules par la Roca Team (6 à 19). Sur le plan perso, Victor est seul meilleur scoreur de Betclic Élite avec 23.6 points par match, 1er rebondeur avec 9.4 prises, 1er à l’éval avec 26.9 de moyenne et 1er au contre avec 2.8 gifles par soir de joute. Sur le plan collectif, les Metropolitans laissent filer le siège de leader au profit de… Monaco. Le duel du soir était importantissime : pour l’aborder, Victor aurait sans doute préféré une second unit de meilleure qualité. Le banc de Levallois n’a inscrit que 10 points en 56 minutes de jeu, DeVante Jones et Anzejs Pasecniks ont tous deux terminé avec un plus/minus de -21, quand en face Matthew Strazel, Yoan Makoundou, Donta Hall et Donatas Motiejunas ont cumulé 49 points à 50% au tir. Vraie profondeur d’effectif ça.

🦄🔥 Encore un très gros match pour Victor Wembanyama face à Monaco ! 27 PTS – 11 RBDS – 32 D’ÉVAL 📊#BetclicELITE #LNBextra @vicw_32 x @Metropolitans92 pic.twitter.com/fbB11rDbC3 — LNB (@LNBofficiel) December 11, 2022

On annonçait la Roca Team lessivée par le thriller de jeudi dernier contre le Real Madrid (succès 94 à 95 après prolongation), il n’en fut rien. Les Mets 92 sont encore un poil loin du compte. Pas la même aura, pas le même banc, pas les mêmes gueules, et une jeunesse qui n’a ni Mike James ni Elie Okobo pour lui apprendre à tirer le rideau sur une rencontre. On peut regretter la copie en demi-teinte rendue par Tremont Waters (21 points à 6/15 au tir et… 8 ballons perdus), tout comme féliciter l’entreprise d’Hugo Besson dans un match qui ne lui appartenait pas vraiment de diriger (16 points à 5/12 au tir). Mais voilà, personne n’a su/pu arrêter la tornade Elie Okobesque – surtout pas Besson – qui a terminé sa partie à 28 points à 5/7 du parking. Le tueur à gages par excellence qu’il manque à l’effectif de Vincent Collet. Et malgré tout, malgré ses 18 printemps et son manque d’expérience sur la scène européenne, Victor Wembanyama a bien failli clouer le bec des défiscalisés. Dommage qu’il ait été snobé en fin de partie avec trop peu d’attaques organisées autour de sa grande taille.

Deuxième fois que le Benoît Magimel de l’autre côte de l’Atlantique se pointe à Marcel-Cerdan. Pas le souvenir de l’avoir vu quand Jason Rich et Maleye N’Doye étaient les principales attractions du 92. Opportuniste va.

Merci à “@_ad.visual_” sur Instagram pour ses photographies.