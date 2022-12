Deuxième match ce weekend entre Suns et Pelicans ? Deuxième victoire de suite pour New Orleans (129-124 après prolongation). Emmenés par un duo Zion Williamson – CJ McCollum de rêve, les pensionnaires de Louisiane se sont fait peur mais ont assuré le principal : une 7ème victoire consécutive, et un fessier bien installé en tête de la Conférence Ouest.

Le match de ce vendredi avait fait parler, beaucoup parler.

Entre le 360 moulin de Zion Williamson pour finir la rencontre, les échauffourées entre joueurs au buzzer et les déclarations d’après-match, tout ce qu’on voulait c’était que le match de ce dimanche prenne place. Bonus du calendrier, 21h30 en France, donc l’occasion pour tout le monde de profiter du phénomène New Orleans. Oui, on parle bien d’un phénomène, car même si les Pelicans confirment leur excellente saison dernière, qui les voyait en tête de la Conférence Ouest à Noël ? Sans trembler, encore une fois, les potes de Naji Marshall ont fait le boulot.

Les Suns, orphelins de Devin Booker, pouvaient tout de même compter sur un très bon Deandre Ayton (28 points, 12 rebonds), ainsi que l’activité de Mikal Bridges (27 points) et le hustle de Torrey Craig. Jamais trop distancés, ces Suns combattifs étaient même pas loin de l’upset en voyant Chris Paul sortir de sa mauvaise soirée (3/10 au tir) pour forcer une prolongation.

Mais s’ils n’ont jamais été trop distancés, les hommes de Monty Williams n’ont jamais été vraiment menaçants non plus.

Et face à un Zion Williamson encore maléfique, bien accompagné par CJ McCollum et ses boys, les Pelicans ont fait le job en prolongation.

35 points en 21 tirs pour le tank sur pattes de New Orleans, 29 points pour McCollum, mais si on résumait cette victoire à ces deux hommes ce serait injuste.

Et c’est là toute la force de ces Pelicans, comptant sur les efforts de chacun pour finir par l’emporter.

Trey Murphy moyen ce soir ? Pas de problèmes, le rookie Dyson Daniels régale des deux côtés du terrain (11 points, 8 passes).

Jonas Valanciunas malmené par Ayton ce dimanche ? Allez, envoyez Larry Nance Jr qui va compléter le boulot (15-7-4-4-2).

Même Naji Marshall, pourtant loin d’être le plus mentionné des garçons de Louisiane, y allait lui aussi de ses précieux points en sortie de banc. Dans une salle pleine à craquer et qui ne voulait qu’une chose, la mise à mort des Suns et de Chris Paul, c’est donc sans trembler que les stars locales ont assuré le taf en prolongation. Il fallait profiter des 6 fautes d’Ayton, ainsi que de la sortie de CP3 lui aussi pour 6 personnelles. Il fallait verrouiller l’arceau, continuer à faire les efforts, et ne pas tomber dans le stéréotype de l’équipe jeune qui n’arrive pas à finir le deal.

New Orleans n’a fait que ce que New Orleans fait depuis le début de saison : trouver un moyen de gagner ses matchs. Zion Williamson peut continuer ses merveilles, entre lui et les coéquipiers qui l’entourent, ces Pelicans sont un bijou de basketball collectif et excitant à regarder chaque soir.