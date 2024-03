S’il y a des nouvelles qui donnent le smile, certaines foutent plutôt le seum et Thibault Courtois n’a rien à voir avec ça. La sale nouvelle de la soirée d’hier ? Le forfait jusqu’à la fin de la saison de Bilal Coulibaly, victime d’une fracture au poignet. A votre avis, on va regarder les Wizards maintenant ?

Oh la terrible nouvelle pour les fans des Wizards, qui vont désormais être obligés de focus sur les dingueries de Jordan Poole et Kyle Kuzma jusqu’à la mi-avril… Blessé avant-hier face aux Bulls, l’ailier français Bilal Coulibaly, rookie et par ailleurs auteur d’une très sympathique saison 1 en NBA, s’est donc vu diagnostiqué une fracture au poignet droit et manquera l’intégralité de la fin de saison. La résultante d’une saison à avoir mis des dizaines de joueurs sur des posters offensifs ou défensifs, et nous on va donc passer la journée en PLS en pensant à la tronche de l’équipe de Washington sans notre Bilou sûr.

Official: Bilal Coulibaly will miss the remainder of the regular season after being diagnosed with a right wrist fracture.

The injury, which will be treated conservatively, was suffered when Coulibaly fell during the game on March 16 at Chicago.

— Washington Wizards (@WashWizards) March 18, 2024



Véritable rayon de soleil d’une équipe qui possède on le rappelle le pire bilan de la Ligue, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Paris-Levallois avait été invité pour participer au Rising Stars Challenge du All-Star Week, et il est régulièrement cité parmi les meilleurs rookies de sa cuvée. Drafté en 7 par les Pacers puis finalement échangé à Washingto, Bilal a détonné toute la saison et ce des deux côtés du terrain, ce qui lui confère une belle cote et qui nous donne, encore plus, envie d’être en octobre très vite pour le revoir… à moins que l’évolution positive de sa blessure – corrélée à certains choix fédéraux – ne nous donne l’occasion de le voir cet été à Paris…

Bilal Coulibaly ne foulera plus de parquet NBA cette saison et la nouvelle est terrible. Terrible pour nous Français, car les Bleus responsabilisés en NBA ne sont pas nombreux, et terrible pour les Wizards, qui deviennent une équipe infiniment claquée maintenant que bébou n’est plus là.

Reviens-nous vite, petit trésor national.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes