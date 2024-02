Après deux victoires éclatantes face à Porto-Rico et la Chine, l’Équipe de France féminine a bouclé son TQO de la meilleure des manières en pulvérisant la Nouvelle-Zélande 94-39. Un TQO qui ne comptait pour rien dans les faits, mais qui aura fait beaucoup de bien à tout le monde.

88-40 face à Porto-Rico vendredi, meilleure performance défensive de l’EDF depuis 2018. Puis 82-50 hier face à la Chine, l’une des trois meilleures équipes du monde, et enfin 94-39 ce matin contre les Néo-zélandaises, meilleure performance défensive de l’EDF depuis… bah vendredi.

Trois sur trois, et avec la manière.

Ce matin les Bleues voulaient conclure leur tournée à Xi’An avec le sourire, et c’est jusqu’aux oreilles que ce dernier se tend en ce dimanche. Déjà qualifiées pour les Jeux en tant que pays hôte, les Françaises ont toutefois joué le jeu et déballé un basket assez incroyable durant trois jours, portées par de vraies leadeuses.

Gabby Williams pour commencer, meilleure joueuse de la tournée et encore autrice d’une fiche folle aujourd’hui (21 points en 18 minutes, à 10/13), Marine Johannes, moins en vue que face à la Chine mais encore responsable de quelques poils qui se hérissent, et Janelle Salaun, sista de Tidjane et monstrueuse de polyvalence aujourd’hui (8 points, 8 rebonds, 6 passes et 4 steals). Mention spéciale à Sarah Michel Boury et Dominique Malonga, 60 ans d’écart mais unis pour une seule et même cause, et au final voilà qui nous donne un écart assez original de 55 points, écart original mais… logique quand on prend la mesure du talent intrinsèque de cette équipe de France.

La prochaine étape pour les Bleues ? Elle nous emmène à quelques semaines des Jeux Olympiques seulement, avec quelques certitudes en plus mais pas moins de pression. Mais ce que les filles de Jean-Aimé Toupane ont montré en Chine sur ce mois de février, ça, et bien ça ce n’est plus à faire.