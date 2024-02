10 joueurs NBA qui auraient pu faire carrière en NFL

En ce dimanche de Super Bowl, c’est l’occasion rêvée de parler de ces joueurs NBA qui auraient potentiellement pu intégrer la NFL, le championnat professionnel de football américain. D’Allen Iverson à LeBron James en passant par Anthony Edwards et quelques autres, on a sorti une liste de dix phénomènes qui possédaient une vraie chance de faire carrière dans le foot US.

Charlie Ward

Meneur des Knicks au cours des années 1990, Charlie Ward a tout raflé sur les terrains de football américain avant d’être drafté en NBA. En 1993, en tant que quarterback de l’université de Florida State, Ward a remporté le Heisman Trophy (qui récompense le meilleur joueur universitaire) haut la main avant de guider les Seminoles vers le titre de champion national la même année. À sa sortie de l’université, Charlie ne savait pas s’il allait emprunter la route de la NFL ou de la NBA, mais il a finalement choisi la balle orange. Au plutôt c’est la balle orange qui l’a choisi. Les Knicks l’ont en effet sélectionné au premier tour de la Draft 1994, tandis que les franchises NFL l’ont boudé.

Allen Iverson

“J’aurais été meilleur en NFL qu’en NBA.” Ces mots sont signés Allen Iverson, MVP de la NBA en 2001 et l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire du basket. Légende de la balle orange, AI était également un sacré phénomène sur les terrains de football : au lycée Bethel, Iverson était tellement fort qu’il jouait plusieurs positions, dont celle de quarterback. Il a notamment guidé son lycée vers le titre de champion d’État en étant élu Meilleur Lycéen de l’Année. Rapide comme l’éclair, vif comme le vent, Allen en faisait voir de toutes les couleurs aux défenses adverses. Alors pourquoi a-t-il choisi le basket à la place du foot US ? “Ma mère voulait que je joue au basket. Au début j’ai pleuré car je voulais jouer au foot, je pensais que le basket c’était soft.”

LeBron James

Quand vous faites 2m06 pour 113 kilos et que vous possédez les qualités athlétiques de LeBron James, oui vous pouvez prétendre à jouer en NFL. Juste avant que le King ne devienne véritablement le “Chosen One” du côté d’Akron, il s’est illustré sur les terrains de football américain en tant que receveur. LeBron a été élu parmi les meilleurs joueurs de l’État de l’Ohio quand il évoluait à la St. Vincent – St. Mary High School, certains le comparant même à l’époque au légendaire receveur Randy Moss. Une blessure au poignet et la volonté de ne pas risquer une carrière NBA hyper prometteuse ont finalement éloigné LeBron du ballon ovale, mais James garde toujours le foot US dans son cœur. On rappelle également qu’en 2011, juste avant la fin du lock-out, James avait reçu des offres de tryout de deux franchises NFL : les Dallas Cowboys et les Seattle Seahawks. “J’aurais réussi à intégrer l’équipe” assure le King.

Nate Robinson

Véritable boule de muscle et doté d’une détente absolument incroyable, Nate Robinson brillait sur les terrains de football américain. La preuve, au début des années 2000, il a obtenu une bourse à l’université de Washington en tant que joueur de foot US, et non de basket. Robinson a réalisé une saison entière en tant que defensive back chez les Huskies (2002), jouant treize matchs dont six comme titulaire avec deux interceptions au total. Malgré ses talents sur le Gridiron, Robinson a préféré se concentrer à fond sur le basket, ce qui l’amènera plus tard chez les New York Knicks. Mais la NFL est toujours restée dans un coin de sa tête, Nate faisant notamment un essai chez les Seattle Seahawks en 2016.

Glen Davis

Glen “Big Baby” Davis porte bien son surnom : 131 kilos sur la balance pour 2m06, voilà le genre de profil physique qui peut vous permettre de tout détruire sur votre passage. C’est exactement ce que faisait l’ancien joueur des Celtics lorsqu’il jouait au foot US durant ses années lycée. “Je vous le dis, Glen était un monstre” se souvient le directeur sportif de son école. “Il pouvait faire tout ce qu’il voulait. Je me souviens d’un match où il y avait quatre gars qui tentaient de le plaquer, et il les a traînés avec lui.” Davis impressionnait tellement qu’il a été convoité par l’université de LSU, alors coachée par le légendaire Nick Saban qui voyait en lui le potentiel d’un joueur NFL. Big Baby est bien allé à LSU, mais pour jouer au basket.

Ben Wallace

Monstre physique et l’un des meilleurs pivots défensifs de l’histoire de la NBA, Ben Wallace était également un défenseur dominant sur les terrains de foot US. Il faisait beaucoup de dégâts en tant que linebacker et a été élu au lycée parmi les meilleurs joueurs de l’État de l’Alabama, où le football américain est une véritable religion. Tapant dans l’œil de nombreux recruteurs, Wallace comptait jouer pour l’université (réputée) d’Auburn, mais les dirigeants de cette dernière ne voulaient pas qu’il continue le basket en plus du foot US. Big Ben a finalement décidé de suivre le chemin de la balle orange du côté de l’Ohio, pour ensuite devenir le grand joueur qu’on a tous connu.

Matt Barnes

“Je ne veux manquer de respect à personne car je sais à quel point c’est dur d’être pro, mais si j’avais gardé le football comme priorité numéro 1, je pense que j’aurais pu jouer en NFL.” Avant de devenir un role player solide en NBA, Matt Barnes était à fond dans le foot US. Avec sa taille, ses qualités athlétiques et sa capacité à capter le ballon, Barnes était plutôt impressionnant en tant que receveur. Il a été élu All-American lorsqu’il était au lycée Del Campo, ainsi que l’un des meilleurs joueurs de l’État de Californie où la concurrence est toujours très forte. Au milieu de sa carrière NBA, à un moment où il était sans contrat, Matt Barnes avait envisagé de se tourner vers la NFL. “Je m’entraînais pour le football. Mon agent discutait avec des équipes NFL pour faire un essai, au cas où je ne retrouve pas d’équipe NBA.” Finalement, Matt Barnes a retrouvé un spot et est resté en NBA jusqu’en 2017.

Anthony Edwards

Peu de joueurs en NBA possèdent autant de qualités athlétiques qu’Anthony Edwards. Ant-Man est un véritable phénomène sur les parquets grâce à son explosivité, sa vitesse, et sa capacité à résister aux contacts. Tiens, voici justement des qualités qui caractérisent aussi les running backs, poste qu’a occupé Edwards sur les terrains de foot US lorsqu’il n’était encore qu’un gosse d’Atlanta. Le petit Anthony était alors considéré comme l’un des meilleurs coureurs des États-Unis et un futur prospect cinq étoiles, mais une grosse blessure à la cheville l’a finalement poussé à privilégier le basket, son autre grande passion.

Ish Wainright

Quand on regarde Ish Wainright, on a plus l’impression de voir un joueur de football américain qu’un joueur de basket. Avec son 1m96 pour 113 kilos, Wainright est taillé comme une armoire à glace. Ce n’est donc pas très étonnant d’apprendre qu’il a également foulé les terrains de foot US lors de ses années à l’université de Baylor. Après quatre ans de basket chez les Bears, Ish Wainright a fait une saison en tant que tight end avec l’équipe de football. “Le foot américain, c’est mon premier amour” assure Ish, qui a même pu effleurer du doigt le rêve NFL quand il s’est entraîné avec les Buffalo Bills en 2018.

Jalen Suggs

Avant de jouer au Orlando Magic ou de marquer l’un des paniers les plus incroyables de l’histoire de la March Madness, Jalen Suggs était autre chose qu’un joueur de basket. Il était aussi un excellent joueur de foot US, lui qui a été élu Mr. Football de l’État du Minnesota (en plus de Mr. Basketball). Redoutable avec son bras comme avec ses jambes, Jalen Suggs a brillé au poste de quarterback (et a aussi joué safety), à tel point qu’il était sur les radars d’universités prestigieuses comme Georgia et Ohio State. Finalement, Suggs a préféré opter pour le gros ballon orange mais il garde sa mentalité de joueur de foot US pour avoir le plus d’impact possible sur les parquets.