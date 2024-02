Le Super Bowl LVIII expliqué avec des termes NBA

Ce dimanche, c’est le Super Bowl aux États-Unis ! Un jour toujours particulier au pays de l’Oncle Sam, où tout s’arrête (la NBA y compris) pour laisser la vedette à la grande finale du championnat NFL. Pour les fans de basket qui comptent suivre le match mais qui ne comprennent pas grand-chose au football américain, pas de panique. On est là pour vous expliquer à quoi ressemblera le Super Bowl LVIII, avec des termes NBA.

Imaginez un Game 7 de Finales NBA, dans un lieu neutre, avec trois fois plus de fans dans les gradins, quatre fois plus d’audiences TV, et un méga concert à la mi-temps. Voilà en gros ce que représente le Super Bowl.

Cette année, à Las Vegas, les Kansas City Chiefs affronteront les San Francisco 49ers pour le titre suprême.

D’un côté, on a une franchise qui est en train de construire une véritable dynastie : quatrième finale en cinq ans, potentiellement un troisième titre de champion au bout, tout ça grâce – entre autres – à un génie qui a révolutionné son poste et même son sport. Si cela vous rappelle les Golden State Warriors de Stephen Curry, c’est normal.

Les Chiefs du quarterback Patrick Mahomes ont pas mal de points communs avec les Warriors de Curry, vainqueurs de quatre titres de champion NBA en six Finales entre 2015 et 2022.

Steph Curry 🤝 Pat Mahomes pic.twitter.com/OneZLpyCvq

— theScore (@theScore) February 6, 2024

Outre le succès collectif, c’est aussi dans la manière de dominer qu’on peut remarquer des similitudes.

Ces dernières années, pendant que Stephen Curry mettait le feu aux défenses adverses à travers ses innombrables banderilles à 3-points, Patrick Mahomes lançait des banderilles vers ses coéquipiers, enchaînant les records et les distinctions individuelles. Adresse, mobilité, talent, précision, créativité et surtout culot, ces deux-là sont de la même veine. Celle des génies.

Comme Steph, Pat a réalisé des choses jamais vues sur des terrains NFL. Comme Curry, Mahomes est un joueur unique qui repousse les limites de son sport. Comme la légende des Warriors, la légende des Chiefs est devenue le golden boy de sa ligue. Pas un hasard si ces deux-là s’entendent très bien jusqu’à passer leurs étés ensemble à jouer au golf.

Patrick Mahomes 🤝 Stephen Curry. pic.twitter.com/PB5Hq6mlA2

— , (@dbs408) September 29, 2020

Vous l’avez compris, Mahomes est un véritable cheat code. Et sous son impulsion, les Chiefs sont devenus l’une des équipes les plus indéfendables de la NFL.

Vous vous rappelez des Warriors avec Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green il y a quelques années ? Et bah Kansas City donnait la même impression de domination entre 2018 et 2020, quand Mahomes était accompagné de la fusée Tyreek Hill et du rouleau compresseur Travis Kelce. L’attaque de KC était tout simplement in-jou-able.

Cette saison, la formule gagnante est un peu différente chez les Chiefs. Moins d’explosivité en attaque, mais une défense hyper solide. C’est avant tout grâce à cette dernière que Kansas City se retrouve aujourd’hui au Super Bowl, tandis que Mahomes (toujours bien accompagné par Kelce, aka le mec de Taylor Swift) fait la différence en attaque dans les moments importants. Tiens tiens, cela nous rappelle presque les Warriors de 2022, quand Golden State a remporté le titre en se basant d’un côté sur sa solidité défensive et de l’autre sur les exploits de Stephen Curry.

Cover of the official Super Bowl LVIII program: pic.twitter.com/qQt3bprtHQ

— Adam Schefter (@AdamSchefter) February 1, 2024

Face aux Chiefs, on a une franchise mythique qui a récemment perdu en finale et qui est plusieurs fois tombée au stade des finales de conférence ces dernières années. C’est peut-être l’équipe la plus complète de la ligue, et elle est guidée par un joueur qui a été dans la discussion du MVP cette saison après avoir été sélectionné en dernier choix de la Draft. Si cela vous fait penser aux Boston Celtics, c’est normal.

Les San Francisco 49ers ont en effet pas mal de points communs avec les C’s.

À l’image de Boston en NBA, San Francisco a l’occasion ce dimanche – en cas de victoire – de devenir la franchise la plus titrée de l’histoire de la NFL à égalité avec les Pittsburgh Steelers et les New England Patriots (6 titres de champion NFL). Ce serait le premier titre depuis la période glorieuse des années 1980-90, quand les légendes Jerry Rice, Joe Montana ou encore Steve Young portaient les couleurs des 49ers.

Côté San Francisco, les yeux seront notamment tournés vers Brock Purdy. Déjà parce que c’est le quarterback, mais surtout parce que son histoire est incroyable. On parle d’un joueur qui n’aurait jamais dû se retrouver là, sélectionné en… 262e position de la Draft 2022 (dernier choix). Profitant des blessures pour se retrouver titulaire, il dépasse toutes les attentes depuis la saison dernière, à tel point qu’il était considéré comme un candidat MVP cette saison. De quoi devenir le chouchou de la fanbase des 49ers.

Dernier choix de draft, MVP, Boston, chouchou, histoire incroyable… ça ne vous rappelle personne ça ?

🙏RETWEET https://t.co/TdzOwtDnDq full story Brock Purdy and Isaiah Thomas were both the very last picks in the draft who overachieved. Purdy faces the Cowboys today. I wonder will Purdy get the Brinks trucks that Isaiah Thomas couldn’t? 🤔

-Smitty pic.twitter.com/ERJk8kL9Dg

— Basketball Tip Off (@BBallTipoff) January 22, 2023

Impossible de ne pas penser à Isaiah Thomas !

Comme Brock Purdy, le petit Isaiah fut sélectionné en dernier choix de la Draft (2011), avant de se faire une grande place dans le cœur des fans de Boston. IT a réalisé une saison calibre MVP en 2016-17, emmenant les Celtics jusqu’en Finales de Conférence Est. Il illuminait le Garden du haut de son 1m75, enchaînant les cartons offensifs au scoring.

Isaiah Thomas comme Brock Purdy sont les plus belles preuves que la Draft est loin d’être une science exacte. Et ce dernier a désormais l’occasion de remporter la plus belle des victoires, aux côtés de machines offensives comme Christian McCaffrey et Deebo Samuel qui seront là pour le soutenir.

Chiefs – 49ers, Super Bowl LVIII, 0h30 heure française, à Las Vegas. On espère que ces petites comparaisons NBA x NFL vous permettent d’y voir un peu plus clair en vue du grand match de ce soir, qui promet d’être explosif !