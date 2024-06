Comme chaque jour depuis quasiment deux semaines, on revient sur la saison 2023-24 d’une équipe NBA. On prend la direction de San Francisco aujourd’hui pour revenir sur la campagne très mouvementée des Warriors. Des Warriors qui n’ont même pas vu les Playoffs…

Ce que TrashTalk avait annoncé

On était autour des 46-47 victoires pour Golden State, synonyme de place dans le Top 4-5 de la Conférence Ouest. On imaginait moins de drama que la saison précédente suite à l’épisode Draymond Green – Jordan Poole, on imaginait une saison “normale” de Draymond et Andrew Wiggins, on imaginait Chris Paul en patron de la second unit, et surtout on imaginait les Warriors en Playoffs pour faire un run.

Ce qu’il s’est vraiment passé

“C’est en Playoffs qu’on les attend. C’est une équipe qui veut surtout arriver en Playoffs à 100%, et si possible en n’étant pas trop loin de l’avantage du terrain”.

Voilà ce que disait Alexinator lors de la preview. Et effectivement, c’était ça le plan de base chez les Warriors. Résultat : ils ne sont jamais arrivés en Playoffs, et n’ont même pas eu l’avantage du terrain au play-in tournament.

Parce que oui, malgré 46 victoires en saison régulière, c’est bien au dixième spot qu’a terminé Golden State. Une dixième place synonyme de match éliminatoire à Sacramento lors du play-in, qui a débouché sur une défaite bien vilaine symbolisée par le naufrage total de Klay Thompson (0 point à 0/10 au tir).

Comment en sont-ils arrivés là ? Déjà, les Warriors ont été victimes de la concurrence accrue à l’Ouest. Car 46 victoires, c’était deux de plus que la saison précédente quand ils avaient fini sixièmes de leur conférence. Ensuite, ils ont été victimes des pétages de plomb de Draymond Green, qui a pris à la gorge Rudy Gobert avant d’envoyer une tarte à Jusuf Nurkic (il a été suspendu 17 matchs au total). Vous ajoutez à ça un Splash Brother (Klay Thompson) qui se transforme en Brick Brother, un Andrew Wiggins en mode Minnesota, un Chris Paul qui se blesse (58 matchs à peine), et vous vous retrouvez avec un Stephen Curry assez vite isolé malgré une nouvelle saison calibre All-NBA et un titre de Clutch Player de l’Année.

Alors certes, les jeunots ont réussi à compenser en partie la faillite de certains vétérans. Les deux rookies Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis ont assuré, Jonathan Kuminga a lui franchi le cap tant attendu malgré quelques tensions avec Steve Kerr, et Moses Moody a aussi contribué. Mais au final, c’était insuffisant.

Incapables de protéger efficacement leur parquet (bilan de 21-20 à domicile, 25-16 à l’extérieur), laissant filer trop de matchs dans le money-time en début de saison, les Warriors partaient de bien trop loin pour espérer faire un run en Playoffs cette année. Pour ne rien arranger, les Dubs ont également été frappés par la tragédie Dejan Milojevic, assistant de Steve Kerr décédé brutalement en cours de saison. Terrible.

Clairement, cette campagne 2023-24 aura été usante pour tout le monde dans la Baie.

La saison des Warriors en quelques articles

L’image de la saison

No comment.

Pourquoi on peut sourire

Malgré la non-qualification en Playoffs, les Warriors peuvent toujours compter sur un Stephen Curry au niveau All-NBA, et un Draymond Green performant quand il ne pète pas les plombs. Ces deux-là se connaissent par cœur et tant qu’ils jouent à ce niveau, Golden State reste une équipe un minimum compétitive.

La progression des jeunes qu’on mentionnait juste au-dessus est également un aspect qui peut remonter le moral des fans de Golden State. Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis, Brandin Podziemski ou encore Moses Moody ont apporté satisfaction, de bon augure pour l’avenir des Dubs.

Pour aller mieux, la fanbase de Golden State peut aussi se baser sur les résultats de la deuxième partie de saison régulière. Une deuxième partie de saison durant laquelle les Warriors ont gagné 27 victoires en 41 matchs, suite à l’intégration de Kuminga chez les titulaires et le décalage de Draymond Green sur le poste 5. Une bonne base pour mieux repartir l’an prochain ?

Pourquoi on peut faire la gueule

Quand on est habitués au caviar et qu’on a vécu quatre titres de champion NBA en six finales depuis 2015, forcément y’a de quoi faire la tronche au moment de regarder les Playoffs à la téloche. D’autant plus que c’est la troisième fois en cinq ans que Golden State rate la qualification (2020, 2021, 2024). Cela ressemble quand même beaucoup à une dynastie qui vit ses dernières heures. Malgré le niveau de Curry et Draymond, malgré la progression des jeunes, difficile quand même d’imaginer ces Warriors revenir sur le devant de la scène lors des années à venir.

Et la suite ?

Plusieurs dossiers seront à surveiller cet été dans la Baie de San Francisco. En particulier celui de Klay Thompson. Le Splash Brother reste sur une saison compliquée où il a vu ses stats baisser et même perdu sa place de titulaire à certains moments. N’ayant toujours pas trouvé d’accord avec les Warriors sur une prolongation de contrat, on se demande si on n’a pas déjà vu le dernier match de Klay sous les couleurs de sa franchise de toujours. Il sera agent libre et convoité par plusieurs franchises à la recherche de shoot et d’expérience (genre le Magic).

On surveillera aussi les dossiers Chris Paul et Kevon Looney, qui ne possèdent pas de contrat garanti aux Warriors pour la saison prochaine. Dans un souci d’économies, alors que le nouveau CBA va fortement pénaliser les équipes les plus dépensières comme Golden State, ces deux-là pourraient ne pas être conservés. On rappelle aussi que les Warriors – qui veulent rester ambitieux – ont deux choix de premier tour à trader, et pourraient les utiliser pour renforcer l’effectif sur le court terme.

Enfin, sachez que Jonathan Kuminga est éligible à une extension de contrat cet été sachant que son rookie deal se termine en 2025.