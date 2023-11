Gary Payton II blessé au mollet et absent indéfiniment…

Les Warriors n’avaient pas besoin de ça. Dans le dur actuellement, les Dubs viennent donc de perdre pour une durée indéterminée leur remplaçant à tout faire Gary Payton II, une absence plus préjudiciable qu’il n’y parait.

Il n’y a peut-être que 17 minutes de moyenne pour Gary Payton II, mais l’apport du poste 1, 2, 3 va bien au-delà des chiffres. A l’heure où l’on parle principalement des Warriors en évoquant les errements de Draymond Green, les difficultés dans le jeu de Klay Thompson voire la crédibilité de Steve Kerr, l’annonce de la blessure de Gary Payton II est une nouvelle sacrément pourlingue…

Oh wooooow le BAD TRIP pour les Warriors : déchirure au mollet droit pour Gary Payton II qui sera absent à durée indéterminée… c’est hardcore. https://t.co/WcH6Zf1Wfa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2023



Les Warriors restent sur neuf défaites en douze matchs, leurs trois victoires ayant été obtenues face aux Spurs, aux Pistons et aux Rockets. Autant dire que ça ne rigole pas beaucoup dans la Baie, notamment maintenant que l’un des joueurs les plus à même d’amener un peu de dureté défensive, de polyvalence en attaque et de fighting spirit se retrouve sur le flanc.

Déchirure au mollet pour Gary Payton Fiston, déchirure au cœur pour les fans des Warriors, déjà bien en galère depuis plusieurs semaines et qui devront affronter les Suns, le Thunder puis les Clippers (trois fois !) dans les deux prochaines semaines. On vous le dit, les Warriors n’avaient pas besoin de ça.