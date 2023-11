En avant pour le résumé de la nuit, avec sept matchs NBA au menu et notamment quelques retours notables. On vous raconte tout ça et on enchaine !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Lakers ont géré les faibles Pistons sans trembler, Anthony Davis et D’Angelo Russell en ont profité pour poser une mixtape

Le Magic n’est pas tombé dans le piège du curse face aux Wizards

Les Raptors ont été très sérieux en défense et solide en attaque face aux Suns

Devin Booker et KD ont dévissé, première défaite de Phoenix depuis sept matchs

Les Grizzlies peuvent gagner des matchs de temps en temps, surtout si c’est face au Jazz

Joel Embiid était absent à New Orleans, mais pas C.J. McCollum, de retour après son pneumothorax

C’est Zion Williamson qui a été le grand monsieur du match avec un 100% au tir et la victoire

Jamal Murray était de retour face aux Rockets et il a fêté ce comeback avec un gros tir du logo dès le début de match, puis Nikola Jokic et Michael Porter Jr. ont porté Denver vers la victoire

Les Clippers ont ramené une win sérieuse de Sacramento, meilleur match de James Harden depuis son arrivée, très gros match de Kawhi et pour Sacto De’Aaron Fox en a mis 40 mais il était un peu solo

Les Français de la nuit

7 points, 8 passes et 2 steals en 22 minutes pour Killian Hayes face aux Lakers

7 points et 5 rebonds pour Bilal Coulibaly à Orlando

Petit Batum à New Orleans (3 points et 1 rebond en 14 minutes)

Le highlight de la nuit

Klaw POSTER 🖐️ https://t.co/nqTrdLeki1 pic.twitter.com/rV7LJW4r4V

— NBA (@NBA) November 30, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #06 | Pick #35

📊 Moyenne de la nuit : 36.64 pts#NBA pic.twitter.com/5AdfLXLfEU

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 30, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Voici le tableau des phases finales du In-Season Tournament ! pic.twitter.com/7XbImKNRkp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Le programme de ce soir