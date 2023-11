NBA In-Season Tournament : les affiches des quarts de finale sont connues !

Cette nuit s’est déroulée la dernière journée des phases de poules du nouveau format de la NBA : le In-Season Tournament. Beaucoup de scénarios étaient possibles, mais la vérité est désormais connue de tous : voici les équipes qui joueront les quarts de finale de la compétition. Rendez-vous dimanche et lundi prochain pour mater tout ça !

Une multitude de cas possibles, des “si ils gagnent, ils permettent à ceux là de se qualifier”. Un coup à s’enfiler une boîte de Doliprane cul sec avec le café de 5h30 pour essayer de tout piger, mais on sait désormais qui passe à l’étape suivante. Allez, on est parti et on commence avec l’Est.

Invaincus grâce à leur victoire à Miami cette nuit, les Bucks finissent premiers du groupe East B. En tant que meilleure équipe de l’Est sur la phase de poule, ils auront le luxe de recevoir la wild card de la Conférence, c’est à dire les Knicks. Également premiers sans avoir perdu mais dans le groupe East A, les Pacers affronteront les Celtics à Indianapolis. Les Celtics, qui ont détruit de pitoyables Bulls cette nuit, terminent en tête du groupe East C. En tant que meilleur deuxième, les Knicks joueront aussi une place à Las Vegas, pour les demi-finales. Deux affiches particulièrement sexy, qu’on suivra avec attention. Voici d’ailleurs le planning des deux matchs éliminatoires de l’Est.

Lundi 4 décembre, 1h30 : Pacers – Celtics

Mardi 5 décembre, 1h30 : Bucks – Knicks

À l’Ouest, le scénario s’est décanté en toute fin de nuit. Si le match Lakers – Suns était connu dès l’entame des hostilités, car les résultats de Phoenix leur assuraient la wild card de la Conférence, la deuxième affiche était elle liée au résultat du match Kings – Warriors. Reprenons au début. Invaincus dans le groupe West A, les Lakers ont assuré leur place pour la phase éliminatoire. Les Pelicans peuvent remercier Luka Doncic et les Mavericks pour leur victoire face aux Rockets, qui leur assure de jouer le quart de finale en tant que premier du groupe West B. Il reste donc une place, et au terme d’un match bien serré bien enjoué, ce sont les Kings qui s’imposent. Par ici le planning !

Lundi 4 décembre, 4h : Pelicans – Kings

Mardi 5 décembre, 4h : Lakers – Suns

THE BRACKET IS SET.

The NBA In-Season Tournament Knockout Rounds tip off with the Quarterfinals on Monday, 12/4 and Tuesday, 12/5 on TNT 🏆 pic.twitter.com/9GgIKrpOU2

— NBA (@NBA) November 29, 2023

Source : @NBA