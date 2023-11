Le duo Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo plante 65 points pour s’offrir le Heat (124-131)

Pour la cinquième fois en six matchs, le duo Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo plante au total plus de 60 points dans un match. Pour la cinquième fois en six matchs, les Bucks s’imposent. Ils ont pourtant trouvé un coriace adversaire cette nuit, car le Heat n’a rien cédé. Grâce à ce succès pris au bout de la rencontre, Milwaukee termine premier du groupe East A et recevra les Knicks en quart de finale du In-Season Tournament.

Ils ont trouvé leurs marques. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont enfin appris à jouer ensemble, après des débuts compliqués. Un partage savant du ballon, des tirs. Et des performances individuelles plus qu’intéressantes à la fin de la rencontre. Cette nuit, le Heat leur a donné énormément de fil à retordre, puisque la décision finale ne s’est faite qu’au bout de la soirée à Miami. Un partie serrée de bout en bout, des paniers rendus les uns à la suite des autres et l’ardente envie de gagner. Pour les Bucks, chaque victoire face au Heat est bonne à prendre. Personne n’a oublié l’humiliation infligée par Miami lors du premier tour des Playoffs la saison passée.

Jimmy Butler n’a pas joué. Le gros problème du soir s’est nommé Bam Adebayo, auteur de 31 points, 10 rebonds, 5 passes et 2 contres. Un boost pour toute l’équipe, qui a défendu très dur. À noter l’impact de Jaime Jaquez Jr. dans le jeu offensif, via des mouvements sans ballons qui ont pas mal libéré les copains à l’heure de mettre la balle au fond du filet.

Miami démarrait timidement son match et puis…

… vla les séquences défensives qu’ils sortent. Ils ont totalement étouffé Milwaukee sur la dernière possession.

L’attaque s’y met, ça va être une drôle de soirée. Attention les Bucks.

Comme d’usage désormais, Giannis et Damian ont pris les choses en main. Le premier claque 33 points, 10 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 11/16 au tir, le second envoie lui 32 points, 4 rebonds, 9 passes à 9/18 au tir. Des pourcentages satisfaisants, de l’équilibre entre les rebonds du Greek Freak et les passes de Dame. En gros, de la présence premium dans les secteurs de jeu où nous les attendons. Dédicace au D pour son gros shoot à 3-points pour égaliser à 118-118, en réponse au même tir de Kyle Lowry quelques secondes plus tôt. Le tir du match ne sera malgré tout pas celui de Giannis ni de Dame, mais bien celui de Khris Middleton pour passer à 118-120 au bout des 24 secondes de possession.

Là où les Bucks ont surtout eu du mal ce soir, c’est en défense. Erik Spoelstra a bien mis en place le jeu tactiquement, Milwaukee s’est souvent retrouvé en faute. C’est paradoxalement le coach qui va laisser les Bucks prendre un point crucial en toute fin de rencontre sur lancer franc, la faute à un énervement caractérisé auprès des arbitres. Victoire sur le fil, victoire pas forcément parfaite, mais victoire quand même. Victoire qui permet surtout aux Bucks de finir invaincus dans la poule East A du In-Season Tournament, et d’avoir l’avantage du terrain en quart de finale, face aux Knicks, en début de semaine prochaine.