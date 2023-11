Les Wolves triomphent face au Thunder dans le choc de l’Ouest (106-103) !

Ils ont réussi à contrecarrer la TrashTalk Curse ! Dans le choc entre le premier et le troisième de la Conférence Ouest, les Wolves ont pris le meilleur sur le Thunder. Rudy Gobert a été très grand (17 points, 16 rebonds, 4 contres) et Minnesota a réussi a gérer la fin de match tendue, malgré la sortie sur blessure d’Anthony Edwards dans le troisième quart-temps après une lourde chute.

Rudy Gobert a réalisé un PUR match. Il a été le catalyseur des Wolves ce soir. Contre lui, le Thunder a pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander dans ses standards statistiques (32 points), et un groupe globalement très concentré qui a joué sans forcer ses actions. Le match a ainsi été disputé de bout en bout. À noter le message passé à Josh Giddey par le public de Minneapolis, puisqu’il a été sifflé sur chaque ballon passé entre ses mains.

Les Wolves répondent avec des séquences défensives de très haut niveau. Tout le monde y va à fond, met une grosse pression et ne cède aucune ouverture. Rudy Gobert dissuade fort sous le panier, OKC s’en remet à la magie de SGA pour trouver les solutions et inscrire des points. Ce type est magicien.

Bordel de bordel la DÉFENSE des Wolves, ils étaient à 4 contre 5 car Naz Reid était à la bourre, y’a eu AUCUN problème tout le monde a redoublé d’efforts et OKC n’a pas pu trouver l’homme seul.

Reid est revenu et a contré Dieng. C’est très fort, zéro abandon collectif.

C’est dans le troisième quart-temps que la première grosse déconvenue arrive pour Minnesota : sur un drive, Anthony Edwards percute Jaylin Williams en l’air et chute lourdement sur sa hanche. Les images sont impressionnantes, Ant Man souffre. Direction le vestiaire sans attendre, mais il ne s’agira heureusement que d’un gros coup. Rien de très grave, mais aucun risque n’est pris : pas de retour pour la fin du match.

Anthony Edwards walked off to the locker room after a scary fall

Aucune équipe ne veut perdre, chaque tête est appliquée et le match s’embrase d’enjeu. Les tirs sont rendus les uns après les autres… et quand les Wolves pensent avoir fait le plus dur en prenant 5 points d’avance à 30 secondes de la fin, c’est Chet Holmgren qui envoie une énorme ficelle à 3-points pour laisser les siens espérer. Le score est de 103-101, Karl-Anthony Towns provoque la faute et convertit ses deux lancers, mais l’implacable Shai répond d’un dunk de l’autre côté. Il reste 5 secondes, le Thunder fait faute sur Troy Brown Jr. qui rate un lancer (105-102). Un tir de loin pour arracher cinq minutes de plus ? Le patron SGA tente le coup, mais c’est raté. Gros succès des Wolves qui assument leur statut de meilleure équipe de l’Ouest, mais qui échouent à se qualifier pour la suite du In-Season Tournament.

