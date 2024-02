Victor Wembanyama et les Spurs se réveillent trop tard à Minnesota (114-105)

Menés largement pendant quasiment tout le match, les Spurs ont fini fort à Minnesota mais Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont logiquement inclinés sur le terrain des Wolves (114-105).

Ambiance croissant et baguette dans le Minnesota avec Victor Wembanyama qui rend visite à Rudy Gobert. Duel Franco-Français au poste 5 et on était évidemment là pour mater tout ça. Notre Alien préféré a d’ailleurs lancé rapidement les hostilités avec un début de match de grande classe. Déjà 8 points dans le premier quart-temps, un stepback que n’aurait pas renié James Harden et puis ce move qui a failli mettre Internet en panne.

If Wemby had finished this.. pic.twitter.com/oIVOvUxrmD

— Brett Usher (@UsherNBA) February 28, 2024

Dans le même temps, Julian Champagnie passe à un rien de mettre Rudy Gobert sur un giga poster. Malgré tout, ce sont bien les Wolves qui prennent les commandes de la rencontre au moment des premières rotations. Anthony Edwards monte doucement en température, la second unit de Minny fait le taf avec notamment un excellent Naz Reid en sortie de banc (22 points) pour relayer la sortie sur blessure de Kyle Anderson.

Du côté des Français, Rudy Gobert s’offre son heure de gloire en mettant Wemby sur un énorme poster !!

ON HIS HEAD ‼#RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/k4Y0z9Btuv

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) February 28, 2024

Le match se complique pour Victor. Les pertes de balle se font de plus en plus nombreuses, la défense des Wolves est bien en place et l’écart se met à grimper dangereusement. Wemby de moins en moins impactant en attaque, San Antonio se retrouve dans la mouise car dans le même temps, Devin Vassell et Jeremy Sochan sont loin d’impressionner. Minnesota déroule mais se fait une grosse frayeur en voyant Anthony Edwards rejoindre les vestiaires à cause d’une cheville qui tourne salement.

L’arrière sera finalement de retour en seconde mi-temps sans aucun problème. Il va même salir les Spurs bien comme il faut au retour des vestiaires avec 14 de ses 34 points dans le 3ème acte, tout en faisant le show pour amuser un public qui jubile. San Antonio tente de sauver les meubles mais l’écart se stabilise autour des 20 points avec un Wemby qui n’attaque plus trop la raquette, se contentant d’envoyer quelques briques à 3-points.

Non content d’avoir affiché son compatriote une première fois, Rudy Gobert repart à l’intérieur pour enfoncer son futur coéquipier chez les Bleus.

Rudy Gobert post-up dunk on Victor Wembanyama pic.twitter.com/eaC56LiPma

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) February 28, 2024

La fin de match annonçait un blowout sans intérêt mais les Wolves sont décidément bien mauvais pour terminer leurs rencontres. San Antonio en profite pour se réveiller et enfin montrer de la combativité. Keldon Johnson enchaine les ficelles de loin, Devin Vassell retrouve son efficacité, Victor Wembanyama est plus agressif vers le cercle. L’écart fond comme neige au soleil et voilà qu’il n’y a plus que 6 points d’écart à 30 secondes de la fin. Un miracle quand on sait que les Éperons avaient compté jusqu’à 24 points de retard. Malheureusement pour Gregg Popovich et ses protégés, le comeback sera trop court et le baroud d’honneur n’aura donc servi à rien.

Dans la rubrique cocorico, on notera le très gros match de Rudy Gobert : 13 points, 17 rebonds, 4 contres. Toujours un ancrage défensif trop précieux pour les siens et il a fait parler sa puissance en attaque face à Wemby notamment. Assurage Gobzilla.

Pour Victor Wembanyama, c’est encore une feuille de stats bien remplie avec 17 points, 13 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 4 contres. Un match à deux visages avec une belle entame et une fin de match solide mais un gros trou d’air au milieu et pas mal de déchets dans le jeu, à l’image de son équipe (5 ballons perdus).

— San Antonio Spurs (@spurs) February 28, 2024