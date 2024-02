Coup de tonnerre à Cleveland. À 21h18 heure de l’Ohio, Max Strus a envoyé un de ces tirs qui restent dans les mémoires. Une prière de son propre camp qui a claqué la ficelle et les espoirs des Dallas Mavericks. Une victoire 121 à 119 devant une foule en délire et des coéquipiers euphoriques. Retour sur ce match et ce money-time de folie.

Pendant longtemps, cette rencontre sonnait classique. Un orchestre bien huilé de Cleveland qui résistait coûte que coûte au soliste exceptionnel du nom de Luka Doncic. Chaque passage du Slovène sur le banc était une occasion pour les locaux de prendre de l’avance tandis que ses rentrées étaient synonymes de retour du danger. Le meneur des Mavericks a terminé la rencontre à 45 points, 9 rebonds et 14 passes décisives mais ça n’a pas suffi. Pourtant, lorsqu’à 3 minutes et 43 secondes de la fin du match les Texans menaient de 10 points, le plus dur semblait fait … mais ça c’était avant.

Avant un money-time de folie, avant un coup de chaud extraordinaire, avant aussi le buzzer-beater de la saison.

Le tournant du match est une erreur de Kyrie Irving. Après un panier longue distance de Max Strus, pourtant discret jusque-là pour ramener son équipe à sept points, Uncle Drew remet la balle en jeu en empiétant sur la ligne de fond. Coup de sifflet, ballon Cleveland et nouvelle filoche de Max Strus. Plus que quatre points d’avance pour Dallas, une fine marge, surtout lorsque le pyromane d’en face semble avoir craqué l’allumette.

Max Strus with one of the greatest shooting sequences of all time. As clutch as it gets.

Et ça ne manque pas. Le numéro 1 des Cavaliers porte l’équipe sur son dos et ramène doucement les siens au score avec deux nouvelles bombinettes à 3-points, malgré les assauts incessants de Kyrie Irving et Luka Doncic de l’autre côté du parquet. Donovan Mitchell se joint à la fête avec lui aussi deux tirs primés et à 9 secondes de la fin, les Cavaliers sont devant d’un point. Le match est encore loin d’être terminé.

Jason Kidd utilise alors son dernier temps-mort (JB Bickerstaff n’en n’a plus) et son meneur Slovène parvient à trouver P.J. Washington dans la raquette. Les Texans reprennent les commandes d’un point à 2,6 secondes de la fin et Cleveland a besoin d’un miracle.

Max Strus fait la remise en jeu et trouve Evan Mobley qui lui redonne directement. L’ailier s’élève depuis sa propre partie de terrain et envoie le ballon dans les airs. Un tir de fin de quart-temps classique auquel pas grand monde ne croit mais que l’on suit des yeux en envisageant l’exploit. L’ancien du Heat et des Bulls a beau être en feu avec ses quatre ficelles dans les trois dernières minutes, ce tir n’a que peu de lien avec la technique pure ou la qualité du shooteur. C’est de l’ordre du miracle et même la confiance du moment ne semble pas augmenter énormément les chances de réussite. Et pourtant. Max Strus avait réussi à rendre cette fin de partie excitante, il y met un point final retentissant.

MAX STRUS GAME WINNER MY GOODNESS 🔥🔥🔥🔥

La sirène retentit, la ballon dans le filet y va de son bruit et les réactions témoignent du délire régnant dans le Rocket Mortgage FieldHouse. Les coéquipiers de Strus sont euphoriques, ses adversaires ont la tête basse, mais même certains membres du staff de l’équipe texane viennent rapidement le féliciter.

Selon StatMamba, il s’agit du deuxième buzzer-beater le plus lointain de l’histoire juste derrière celui de Devonte’ Graham face au Oklahoma City Thunder en 2021.

En interview d’après-match, le héros du soir a savouré le moment :

“Donovan (Mitchell) n’était plus dans le match (sorti par son coach pour la séquence défensive précédente), quelqu’un devait prendre le relai. C’était absolument incroyable”

Après deux défaites de rang face à Orlando et Philadelphie, Cleveland a repris sa marche en avant face à Washington ce dimanche. Cette rencontre face à Dallas était l’occasion de définitivement se remettre dans la bonne dynamique en renversant une équipe qui avait remporté sept de ses huit derniers matchs.

Objectif atteint grâce à un shoot hors du commun, mais ce n’est pas le seul enseignement qu’ils peuvent tirer de la rencontre. Ces derniers temps, peu d’équipes ont été capable de rivaliser avec un Luka Doncic en feu tant le Slovène semble prendre le jeu à son rythme et doucement étouffer ses adversaires. Les Cavaliers sont restés longtemps dans la rencontre malgré sa domination et n’ont pas abandonné lorsque l’écart se creusait en fin de match.

Cleveland est une force majeure de la Conférence Ouest et avec un petit coup de pouce du destin, Max Strus a prouvé ce soir que pour cette équipe, tout est possible.