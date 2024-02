Le récap NBA du jour : les Pistons en colère contre l’arbitrage, LeBron James en colère après les mock drafts

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Paul George sera absent demain soir face aux Lakers, pour le derby de Los Angeles. (source : Sportskeeda).

DeMarcus Cousins ne veut “plus jamais revoir Trae Young avec un maillot des Hawks, car c’est du gâchis”. (source : Sports Illustrated)

Blake Griffin est en pleine réflexion. À 35 ans, l’ex-star des Clippers indique vouloir “profiter de la vie” plutôt que de rejouer. (source : Fadeawayworld)

