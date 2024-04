Le récap NBA du jour : frayeur à Milwaukee, NBA Awards, et retour de Trae Young ?

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Coéquipier de Bronny James à USC cette année, Isaiah Collier se présente à la Draft NBA 2024. Idem pour Rob Dillingham de Kentucky. (Sources : ESPN, NBC Sports)

Sur la voie du retour, Karl-Anthony Towns pourrait jouer contre Atlanta ou Phoenix ce week-end. (Source : ESPN)

Le retour de Trae Young est imminent : possiblement ce soir contre les Hornets !

Atlanta Hawks All-Star guard Trae Young is nearing a return and could play as soon as tonight vs. the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Young had been out since surgery to repair a torn ligament in a finger on February 25. The Hawks hold the final Eastern Play-In spot. pic.twitter.com/sORxcvOOnR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024

Murmuré pour prendre la place de John Calipari à Kentucky, le coach des Bulls (et ancien coach des Florida Gators de Joakim Noah) Billy Donovan a assuré qu’il était 100% commit envers Chicago. (Source : ESPN)

Dans le cadre du trade de Kristaps Porzingis aux Knicks en 2019, New York va récupérer le premier tour des Mavs à la Draft 2024.

The final conditions from the Jan. 31, 2019 Kristaps Porzingis trade from New York to Dallas has been met.

With the Mavericks clinching a spot in the playoffs, their 2024 first will now be sent to New York.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 10, 2024

En fin de contrat avec les Kings, Malik Monk – candidat au titre de 6e Homme de l’Année – veut prolonger à Sacramento. (Source : HoopsHype)

La finale universitaire masculine (UConn – Purdue) a rassemblé 14,2 millions de téléspectateurs. C’est 4,5 millions de moins que celle des filles. (Source : ESPN)

Les erreurs sur la statue de Kobe Bryant, située devant la salle des Lakers, ont été corrigées :

New story: Kobe’s statue was updated just in time for the Lakers’ regular season home finale https://t.co/Y6cD9UUmIF pic.twitter.com/pLnE0AuR3R

— Dave McMenamin (@mcten) April 9, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dégaine (by So Foot) (@degaine.sofoot)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.