Karl-Anthony Towns est plus proche que jamais d’un retour après sa blessure au genou il y a un mois. Les Timberwolves peuvent se frotter les mains, ils vont récupérer un énorme atout pour aborder les Playoffs le couteau entre les dents.

Absent depuis le 6 mars dernier à cause d’une opération au ménisque du genou gauche, KAT est sur la voie du retour.

D’après les Wolves, il a été autorisé à s’entraîner en 5 vs 5 avec contact par sa franchise et continue ainsi de progresser dans sa rééducation. Le Dominicain devrait revenir au meilleur des moments puisque les Playoffs vont bientôt commencer et que les Wolves – déjà officiellement assurés d’y participer – nourrissent des ambitions jamais vues depuis l’époque Kevin Garnett. La meilleure équipe de l’Ouest au bilan (55 victoires – 24 défaites) aura besoin de tout le monde sur pied, y compris de l’un des meilleurs intérieurs du circuit (All-Star cette saison), pour se démarquer de cette conférence de fous furieux.

NEWS: Karl-Anthony Towns Injury Update

Towns has been cleared for full-contact, 5-on-5 basketball activities and is progressing toward his return to play.

Full release:https://t.co/dyIGz0x3EM

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 9, 2024

Aucune date précise n’a encore été donnée, mais ce retour semble assez imminent. Anthony Edwards a d’ailleurs déjà vendu la mèche, non sans un petit sourire malicieux à la caméra en pleine interview d’après-match, brisant légèrement le secret médical et le quatrième mur par la même occasion.

En coulisses, l’optimisme règne quant à un retour de Karl-Anthony Towns avant même le début des Playoffs. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour Rudy Gobert et compagnie, reste à voir comment les Loups vont gérer ça. Vont-ils lui donner des minutes le plus rapidement possible pour le remettre en jambes, ou vont-ils l’économiser pour être sûrs qu’il soit à 100% pour les Playoffs ?

L’avenir nous le dira, mais c’est la fête du slip à Minneapolis actuellement. Les Wolves caracolent toujours à la première place à l’Ouest, à égalité avec les Nuggets, qu’ils affronteront ce soir à Denver. Ant-Man disait donc vrai, la concurrence peut claquer des dents.

___________

Source texte : Wolves