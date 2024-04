Luka Doncic efface Mark Aguirre des tablettes ! Le Slovène est devenu, cette nuit, le joueur le plus productif de l’histoire des Dallas Mavericks sur une saison. À trois matchs de la fin, il en est à 2 341 points.

Luka Doncic semble bien parti pour s’emparer d’un paquet de records du côté des Mavericks. Dirk Nowitzki va bien sûr lui offrir de la résistance sur bien des domaines, mais le rythme du Slovène est effréné depuis ses débuts dans le Texas il y a maintenant six ans.

Cette nuit, face aux Hornets, le Slovène a inscrit 39 unités et a ainsi battu le record de points d’un joueur des Mavs sur une saison. Mark Aguirre était resté bloqué à 2 330 en 1983-84, Luka Doncic en a désormais onze de plus. Dirk Nowitzki complète le podium avec 2 151 points inscrits lors de la saison 2005-06.

Luka Doncic’s 39 PTS tonight puts him at 2,341 on the year, which sets a new Mavericks’ franchise record for most points scored in a season, breaking Mark Aguirre’s previous franchise high (2,330 points in 1983-84)! pic.twitter.com/Me4ghsxF7l

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 10, 2024

Pourtant, l’ancien joyau du Real Madrid n’a joué “que” 69 matchs cette saison, contre 79 pour Aguirre lors de son record et 81 pour Nowitzki, mais ses 33,9 points de moyenne lui permettent de compenser cet écart et de donner encore un peu plus de poids à sa performance. Luka Doncic fait preuve d’une efficacité folle et réalise tout simplement l’une des meilleurs saisons au scoring de tous les temps.

Pénétration, mi-distance et tirs de loin, son arsenal est de plus en plus complet et il devient toujours davantage un casse-tête pour les défenses adverses. Le phénomène des Texans est d’ailleurs le meilleur scoreur de toute la NBA cette année. Une première dans sa carrière, mais probablement pas la dernière.

L’année passée, le Slovène avait inscrit plus de 200 points de moins (2 138). Une différence notable démontrant ses progrès incessants sur cet aspect du jeu, notamment à 3-points (38,4%, meilleur chiffre en carrière). Si c’était déjà plus facile, selon lui, de scorer en NBA qu’en Europe par le passé, cela semble encore plus être le cas désormais.

Sources texte : NBAStats et Statmuse