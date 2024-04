NBA Awards 2024 : voici nos votes ! (PARTIE 2) Apéro TrashTalk

Nous sommes à moins d’une semaine de la fin de la saison régulière, et qui dit fin de la saison régulière dit forcément NBA Awards. Après nos débats sur les titres de Rookie, Défenseur et Coach de l’année, place à nos votes pour le MVP, MIP et 6e Homme de l’année !

Ça y est, c’est l’heure des NBA AWARDS ! Dans cette dernière semaine de compétition, tout est joué et les votes doivent être déposés. Qui sera la Progression de l’année ? Qui sera le 6e Homme de l’année ? Et qui finira MVP cette saison entre Jokic, Luka et Shai ? On sort les ardoises pour donner nos votes, avec débats et hexpertise évidemment !