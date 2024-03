Denver Nuggets : en route pour le back-to-back ? Apéro TrashTalk

Parmi les équipes en grande forme en sortie de All-Star Break, on a les Denver Nuggets. Le champion en titre a clairement passé la vitesse supérieure et enchaîne les victoires. Le back-to-back est-il inévitable ? On se pose la question dans l’Apéro TrashTalk du jour.

C’est l’heure de parler des Nuggets ! Eh oui, ça y est, on est en mars et la machine de Denver se met gentiment en route. Après une fin de première partie de saison mitigée, les potes de Nikola Jokic ont activé le mode Playoffs et c’est toute la concurrence qui transpire. Où en est cette équipe, dans sa quête de doublé ? Est-ce que le banc va tenir sur ces Playoffs ? Et quelle est la pire matchup possible pour eux ? Envoyez vos plus beaux jokers, c’est l’heure de l’Apéro Nuggets !