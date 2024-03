Mock Draft d’ESPN : Zaccharie Risacher toujours numéro 1 !

Nous sommes au début du mois de mars, ce qui signifie que la Draft NBA s’approche de plus en plus. Et plus ça avance, plus Zaccharie Risacher semble destiné à être appelé en premier par Adam Silver en juin prochain.

Si on surveille d’aussi près les différentes Mock Draft de Jonathan Givony (ESPN), c’est parce qu’elles donnent la meilleure indication des différentes tendances concernant la Draft NBA à venir. Elles deviennent particulièrement pertinentes à partir du mois de mars, quand on commence à s’approcher de la fin de saison et que les Hexperts possèdent suffisamment d’éléments pour pouvoir juger de manière précise les différents prospects.

Ce qu’il faut retenir dans la dernière édition ? Zaccharie Risacher est toujours premier.

Significant changes across the board in our updated top 25 NBA draft prospect ranking. Two Kentucky prospects are in our top five, Dalton Knecht and Donovan Clingan moving up, and more: https://t.co/hwTvPoXB0l pic.twitter.com/3yqFNOPR40

Depuis le point réalisé début février, Zaccharie Risacher a joué cinq matchs et a connu sa première sélection avec les Bleus.

vs ASVEL (Championnat de France) : 12 points (3/8 au tir), 2 rebonds, 1 passe en 24 minutes

vs Nancy (Coupe de France) : 8 points (3/11 au tir), 2 rebonds, 1 passe en 20 minutes

vs Nancy (Leaders Cup) : 10 points (5/9 au tir), 2 rebonds, 1 passe en 21 minutes

vs Nanterre (Leaders Cup) : 16 points (5/14 au tir), 4 rebonds, 1 passe en 29 minutes

vs Croatie (Equipe de France) : 0 point (0/2 au tir) en 4 minutes

Entré dans le protocole commotion après ses débuts avec l’EDF, Risacher n’a pas joué depuis le 23 février dernier. Et malgré quelques hauts et bas depuis le début de l’année 2024, Zacc garde une très grosse cote auprès des scouts.

“Zaccharie Risacher conserve sa première place grâce à sa production, efficacité et régularité remarquables démontrées tout au long de la saison. Le joueur de 18 ans tourne à un point toutes les deux minutes, tire à 46% à 3-points, tout en impactant de nombreux aspects du jeu.”

Zaccharie Risacher maintains the No. 1 spot on our board thanks to the remarkable productivity, efficiency and consistency he's displayed all season. The 18-year-old averages a point every two minutes, shooting 46% for 3, while impacting the game in a myriad of ways. pic.twitter.com/YUNfznbd0h

En plus de Zaccharie Risacher, on est heureux de voir que son dauphin est Alexandre Sarr, l’autre pépite française qui évolue actuellement dans le championnat australien. Tidjane Salaün est lui 10e de la Mock Draft.

Vive la République, et vive la France comme on dit.

