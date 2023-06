La Draft 2023 est à peine finie qu’on a déjà envie de se projeter. Une année, ça passe vite donc autant prendre des notes sur qui suivre l’année prochaine pour préparer à fond la Draft 2024. Au menu de l’édition suivante : un premier pick presque unanime, des Français dont un attendu très haut et le fils d’une des plus grandes légendes de la NBA.

Qui est donc le présumé numéro un de cette cuvée 2024 ? Son nom est Matas Buzelis. Né à Chicago, le garçon a tout de même choisi de représenter la Lituanie en sélection nationale. L’année passée, l’ailier évoluait à la Sunsrise Christian Academy, l’un des meilleurs lycées des USA où est passé le pick #13 de 2023, Gradey Dick. Avec 15,7 points, 5,6 rebonds et 1,6 contre par match en moyenne, il a su marquer les esprits de tous ceux qui l’ont vu jouer. Du haut de ses 2m11, la nouvelle star du G League Ignite joue comme un guard. Son handle, son jeu de passes et sa vision du jeu sont déjà impeccables à seulement 18 ans, son tir près et loin du cercle est déjà prêt à faire des ravages dans l’antichambre de la Ligue. Bref, une autre licorne est en route pour la NBA.

Matas Buzelis, the projected No. 1 pick in 2024, was working out at the NBA Draft Combine gym 👀

(via @DraftExpress)pic.twitter.com/TwR3xHY38N

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 19, 2023

Aux États-Unis, il y a encore du beau monde prêt à marquer la ligue universitaire de son talent. Et quand on parle de Draft 2024, on pense presque immédiatement à Bronny James. L’arrière, fils de LeBron, s’est engagé avec la fac de USC où sont passés des grands joueurs NBA comme DeMar DeRozan ou Evan Mobley plus récemment. Tout le monde n’attend que le nom de la franchise qui va le drafter mais qui va aussi pouvoir attirer les faveurs du vieux père. En attendant cela, il lui reste une saison entière à jouer dans une fac et une conférence loin d’être dégueu. Prédit dixième de la Draft 2024 pour le moment par ESPN, il faudra aussi suivre son coéquiper Isaiah Collier, attendu lui en cinquième position. Un vrai duo à regarder de près la saison prochaine car ils vont éclabousser la NCAA de leur talent.

Cependant, sur cette saison 2023-24, il y aura deux matchs à ne pas manquer. La confrontation aller-retour entre les deux facs rivales : USC et UCLA. L’université de Los Angeles est partie en programme de recrutement Erasmus et a signé trois prospects européens très talentueux. Le premier est Aday Mara, il est Espagnol, mesure 2m20 et a joué cette année professionnellement avec le club de Saragosse. Le second, Jan Vide, est surnommé “Luka Doncic numéro 2”, car il est Slovène et sort de l’académie du Real Madrid. L’arrière mesurant près de 2 mètres a aussi été élu MVP de l’Adidas Next Generation Tournament, le tournoi U18 organisé par l’EuroLeague reconnu comme le plus prestigieux du Vieux Continent. Le dernier de ce trio est Français et ce n’est autre qu’Ilane Fibleuil, en départ pour les USA après une bonne saison au Pôle France.

2005-born Jan Vide led Real Madrid to the ANGT championship in Kaunas, averaging 21.2 points and 4 assists. The Slovenian prospect was named the MVP of the tournament.

Highlights: pic.twitter.com/AMwfiogDa8

— Eurospects (@Eurospects) May 21, 2023

Si on reste sur le côté francophone, nous pouvons parler du potentiel troisième choix de la Draft 2024, Zaccharie Risacher. Formé à l’ASVEL, le fils de l’ex-international a été prêté pour la saison prochaine à la JL Bourg-en-Bresse pour se développer parfaitement et se préparer pour la NBA. L’ailier de 2m06 est connu pour sa qualité de passe et sa mobilité folle pour arriver au cercle facilement et tout y éclater. Son QI basket est parfait, il lui reste du travail en salle de muscu mais Zaccharie est prêt à 90% pour la Ligue, on attend juste qu’il éclate la Betclic Élite et l’EuroCup de son talent. Aussi à noter qu’un dernier Français devrait se présenter à la Draft 2024. Alexandre Sarr, frère d’Olivier, a rejoint la NBL et la team des Perth Wildcats pour mieux se préparer qu’en Overtime Elite, à la manière de Rayan Rupert et Ousmane Dieng.

Projected top-5 pick Zaccharie Risacher showing his fluidity, smooth shooting stroke and high skill-level in drills at the Nike Hoop Summit. The French wing measured 6'9 1/2 in shoes in Portland. pic.twitter.com/UTBbmQOGQ1

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 5, 2023

De la taille et du talent, voici le nouveau combo à la mode pour arriver en NBA. Il y en a du monde qui est dans ce cas et qu’il faudra regarder du coin de l’œil en attendant la prochaine Draft. Mais on retient qu’il y aura encore du Français invité à la fête, et que des Européens seront aussi bien mis en valeur dans cette édition 2024.