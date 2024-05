Alors que la Draft NBA se rapproche petit à petit, les prospects vont avoir l’occasion de montrer leurs qualités aux scouts et aux GM au cours du Draft Combine de Chicago du 12 au 19 mai. Cinq Français ont été invités, avec Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr en têtes d’affiche.

Ils sont 78 à avoir reçu une lettre d’invitation. Non, pas pour rejoindre Poudlard à la rentrée mais bien pour le NBA Draft Combine de Chicago. Comme chaque année, le Combine est le passage obligatoire pour les meilleurs prospects de la future cuvée. Certains y vont pour confirmer tout le bien qu’on pense d’eux. D’autres espèrent y faire monter leur cote avant le grand jour.

The NBA announced today that 78 players have been invited to the 2024 NBA Draft Combine, which will take place from May 12-19 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.

Additionally, a select number of standout players from the 2024 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/M8FUY529ul

— NBA Communications (@NBAPR) May 3, 2024

Une semaine durant, les joueurs vont effectuer une batterie de tests physiques et techniques, avec également quelques oppositions au programme, sans oublier des entretiens privés avec des franchises. L’occasion pour certains d’obtenir des promesses de Draft ou du moins une meilleure idée d’où ils seront piochés fin juin.

Dans la liste ci-dessus, on notera que cinq Français sont présents. Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, annoncés sur le podium de la Draft, sont bien là tout comme Tidjane Salaun, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinca.

Pour le reste, on retrouve pas mal de noms attendus de cette cuvée 2024 comme Donovan Clingan, Ron Holland, Matas Buzelis, Stephon Castle, Nikola Topic ou encore Rob Dillingham. On notera aussi la présence de Bronny James, le fils du King, qui cherche à tester sa valeur avant de décider s’il rejoint la NBA dès cette année ou non.

