Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Caitlin Clark et Iowa State jouaient la finale universitaire contre South Carolina, et les joueurs NBA ont suivi ça de près.

Who y’all got SC or Iowa? 🤔

— Trae Young (@TheTraeYoung) April 7, 2024

“Vous avez qui ce soir, South Carolina ou Iowa ?”

If you don’t rock with Caitlin Clark game you’re just a FLAT OUT HATER!!!!! Stay far away from them people!! PLEASE

— LeBron James (@KingJames) April 7, 2024

“Si vous ne regardez pas le match de Caitlin Clark alors vous n’êtes qu’un gros rageux ! Restez éloignés de ces gens, s’il vous plait.”

CC the greatest ever

— Christian Braun (@Ballin25Braun) April 7, 2024

“Caitlin Clark est la meilleure joueuse de l’histoire.”

these south carolina women are different! this game is high level hoops right now!!

— Peyton Watson (@peytonwatson_) April 7, 2024

“Ces joueuses de South Carolina sont différentes. C’est du haut niveau !”

Tessa Johnson cooking!! 👩🏽‍🍳

— LeBron James (@KingJames) April 7, 2024

“Tessa Johnson est en place !”

# Mais Zach Edey aussi cristallise beaucoup d’attention à l’approche de la Draft.

edey footwork od

— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) April 9, 2024

“Le jeu d’appuis de Zach Edey !”

# Jeremy Sochan tente d’occuper ses vacances.

Watching UFC while getting a tattoo! What a day!

— Jeremy Sochan (@JeremySochan) April 13, 2024

“Regarder l’UFC en se faisant tatouer. Quelle journée !”

# Les prochains matchs à Paris ont été officialisés.

Off to France! ✈️

The Spurs will play two regular season games against the Pacers in January 2025 as part of the NBA Paris Games pres. by @TISSOT 🇫🇷#NBAParis | @NBAFRANCE pic.twitter.com/XmWx4evEqI

— San Antonio Spurs (@spurs) April 29, 2024

PACERS IN PARIS 🇫🇷

As part of the NBA Paris Games 2025, we will play two regular season games against the San Antonio Spurs in France in January.

Learn more: https://t.co/ZvDyPQmLAb pic.twitter.com/fxbNw8JjON

— Indiana Pacers (@Pacers) April 29, 2024

# Anthony Edwards a mis un sweep aux Suns, tu m’étonnes que c’était fun.

PHX was fun pic.twitter.com/e9BDnLoK7l

— Anthony Edwards (@theantedwards_) April 30, 2024

# Dwight Howard est toujours aussi blagueur.

🌞 pic.twitter.com/cSLNflVPaj

— Dwight Howard (@DwightHoward) April 29, 2024

🌞 pic.twitter.com/oEcoqINMUu

— Dwight Howard (@DwightHoward) April 29, 2024

# Et tout New York (sauf probablement du côté de Brooklyn) est très chaud après la qualification des Knicks.

New York Forever 🧡💙@EmpireStateBldg pic.twitter.com/flffPFRMbL

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 3, 2024

“New York pour toujours !”

https://t.co/M1P17bSiee pic.twitter.com/eC61IEHHWm

— State of New York (@NYGov) April 30, 2024

“Bonjour à l’homme le plus détesté de New York !”

“Euphorie”

# Ce sauvetage de Josh Giddey a beaucoup inspiré Chet Holmgren.

https://t.co/bTPVaSlZhJ pic.twitter.com/wVt8l8V94Y

— chet holmgren (@ChetHolmgren) April 30, 2024