Le mois de novembre 2021 vu par Twitter : jusqu’à la planète NBA, le regretté Virgil Abloh est salué

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de novembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Sam Dekker a offert un grand soutien à ses coéquipiers OG Anunoby et Gary Trent Jr. en scorant… 0 point. On lui suggère également de s’intéresser de plus près aux mathématiques, car 36+26 = 62.

Always tough to beat us when OG, Gary, and I combine for 72 points. That’s tough. https://t.co/YOB34oJCPU — Sam Dekker (@dekker) November 2, 2021

« Toujours dur de nous battre quand OG, Gary et moi-même scorons 72 points en cumulé. »

# En nous sortant son spécial « no-look shot », Steph Curry nous a également offert une photo d’anthologie.

# Larry Nance Jr. a de nouveau été transformé en Patrick de Bob l’Eponge, pour son plus grand déplaisir.

Not again… I’m still scarred from the last time 😂😂😂 https://t.co/zwRrgyP89C — Larry Nance Jr (@Larrydn22) November 16, 2021

« Pas encore s’il vous plaît ! Je suis encore effrayé par la dernière fois. »

# Greg Brown, le rookie des Blazers, a passé ÇA en match.

THIS MAN REALLY DID THIS IN A GAME @gb3elite | #RipCity pic.twitter.com/laTOnkCy06 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 24, 2021

« Cet homme a vraiment fait ça en plein match. »

# Si vous avez suivi la NBA dans les années 2000, n’oubliez pas trop vite Speedy Claxton, c’est une demande de… Speedy Claxton lui-même.

« Nomme le premier joueur auquel tu penses en voyant ce logo. »

« Speedy Claxton. »

# Le monde de la NBA a également été très touché par la disparition de Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton et fondateur de la marque Off-White, qui menait un combat secret contre le cancer depuis plusieurs années, comme l’acteur Chadwick Boseman un an auparavant…

Virgil 🙏🏾🙏🏾 — Harrison Barnes (@hbarnes) November 28, 2021

Never know what people going through… RIP🙏🏽 — Jayson Tatum (@jaytatum0) November 28, 2021

« On ne sait jamais ce que les gens endurent. Repose en paix. »

Wow… — Malcolm Miller (@MalcMili13) November 28, 2021

Man RIP Virgil🕊🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) November 28, 2021

« Sur le cul… Repose en puissance. »

Virgil 🕊 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) November 28, 2021

RIP Virgil. Sad man! Never know what someone is going through 🙏🏾 — Eric Paschall (@epaschall) November 28, 2021

« Repose en paix Virgil. Quelle triste nouvelle. On ne sait jamais ce que les gens vivent. »

😐😐😐 — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) November 28, 2021

Le groupe LVMH, la Maison Louis Vuitton et Off White ont l’immense douleur d’annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu’il combattait depuis plusieurs années. pic.twitter.com/MMAFKf8bki — LVMH (@LVMH) November 28, 2021

Malgré cette triste nouvelle, ça reste une belle édition pour ce mois de novembre grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en décembre pour une nouvelle cuvée.