Le mois d’août 2020 vu par Twitter : Jacob Blake, Mamba Week, Chadwick Boseman, Cliff Robinson… l’été fut long, très très long

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie. Cette édition n’est pas la plus joyeuse, entre le mouvement Black Lives Matter qui reprend de plus belle suite à l’affaire Jacob Blake, une vague de protestation qui a conduit à un court boycott des matchs, et la disparition de Chadwick Boseman, acteur principal du film Black Panther notamment, emporté à 43 ans par un cancer du colon, qui a beaucoup inspiré la communauté noire à travers ce film.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Après avoir fait un montage de Giannis avec un arbitre en story Insta, Jaylen Brown ne veut pas être mis à l’amende.

This photoshop nba please don’t fine me https://t.co/kZPd0ORnvX — Jaylen Brown (@FCHWPO) August 1, 2020

« La story Insta de Jaylen Brown. »

« C’est du Photoshop, s’il vous plait la NBA ne me mettez pas d’amende. »

# Jimmy Butler après s’être vu refuser le droit de jouer avec un maillot sans aucun nom dessus.

do not get lost in a sea of despair, be hopeful, be optimistic. our struggle is not the struggle of a day, a week, a month, or a year, it is the struggle of a lifetime. never, ever be afraid to make some noise and get in good trouble, necessary trouble. – John Lewis pic.twitter.com/3Qq3dJU3ex — Jimmy Butler (@JimmyButler) August 1, 2020

« Ne soyez pas perdus dans une mer de désespoir, gardez espoir, soyez optimistes. Notre lutte n’est pas la lutte d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’un an, c’est la lutte de toute une vie. N’ayez pas peur de faire du bruit et d’avoir des « bons » ennuis, des ennuis nécessaires » – John Lewis

# Joel Embiid raconte les dessous du gros shoot de Shake Milton.

Shake came up to me before the game and said “IT BECAME PERSONAL FOR ME” just like MJ lmao!! Nice shot young fella #TheProcess pic.twitter.com/8XMQVdo2Wd — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) August 4, 2020

« Shake est venu me voir avant le match et a dit « C’EST DEVENU UNE AFFAIRE PERSONNEL POUR MOI » comme MJ ! Beau shoot jeune gars ! »

# Pas nominé pour la récompense du joueur ayant le plus progressé, DeVonte’ Graham ne comprend toujours pas malgré son bond statistique.

« J’essaie toujours de comprendre »

# Jusuf Nurkic voulait se qualifier en Playoffs, pour sa défunte grand-mère.

« On l’a fait grand-mère. Je te promets de me battre comme tu l’as fait »

# Un oublié de marque dans un hypothétique concours de 3 points à plus de 9 mètres.

« D’après vous, qui gagnerait un concours de tirs à 3 points à plus de 9 mètres ? »

« On sait tous que ça doit arriver. »

« Je peux venir ? »

# Pau Gasol, toujours aux côtés de la famille Bryant.

« Oncle Pau qui passe du temps avec les Bryant »

« La famille. »

# Lors de la Mamba Week, on a forcément une pensée émue pour Kobe et Gigi Bryant.

Tonight is about family. It’s Game Day, Lakers Nation. pic.twitter.com/gFNhcVnEPL — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 24, 2020

« Aujourd’hui, c’est pour notre famille. Jour de match. Lakers Nation. »

« Pour toujours. »

# Suite à l’affaire Jacob Blake, comme un symbole, ce sont les Milwaukee Bucks qui ont initié le boycott des matchs. Les joueurs ont immédiatement réagi, liste non exhaustive des tweets sur le sujet.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

WE DEMAND CHANGE! SALUTE @Bucks ✊🏾🙏🏾🗣 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 26, 2020

✊🏽 — Enes Kanter (@EnesKanter) August 26, 2020

respect ✊🏽 — Ja Morant (@JaMorant) August 26, 2020

# Août a également vu la disparition de l’acteur Chadwick Boseman, qui en plus d’être l’acteur principal du film Black Panther, a également oeuvré pour la NBA, notamment au Celebrity Game en 2015 ou en tant que jury du concours de dunks 2020. Là encore, sélection non exhaustive des hommages lui ayant été rendus.

Legends never die pic.twitter.com/KPuZlTY1Pv — Zach LaVine (@ZachLaVine) August 29, 2020

Black superhero. Think of that! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 29, 2020

Rest in peace Chad 🙏 https://t.co/OXXGbvkpoc — Pau Gasol (@paugasol) August 29, 2020

Rest in power @chadwickboseman !! Your legacy will live forever. 2020 man, been a tough one 💔 — klay thompson (@KlayThompson) August 29, 2020

Damn . Rest in paradise. 🙏🏽This year ain’t it https://t.co/cJRXaVEPm8 — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 29, 2020

Chadwick Boseman?????????????? It can’t be… — Kevin Love (@kevinlove) August 29, 2020

Wakanda Forever!! RIP Black Panther — Larry Nance Jr (@Larrydn22) August 29, 2020

R.I.P Chadwick Boseman — Josh Hart (@joshhart) August 29, 2020

# Le même jour, l’ancien ailier fort passé par les Blazers, Suns, Pistons, Warriors et Nets Clifford Robinson nous a également quittés à 53 ans… 2020 ne veut décidément pas s’arrêter d’être une année bien naze…

The Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Trail Blazers great Cliff Robinson. We extend our heartfelt condolences to Cliff’s family & loved ones. Uncle Cliffy will be greatly missed by the Trail Blazers & all of Rip City.https://t.co/X4ixK1XCPT pic.twitter.com/0njgpimiBH — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 29, 2020

Rest In Peace Uncle Cliff 🙏🏽 https://t.co/B1TbaMAmCK — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 29, 2020

RIP to the OG Cliff Robinson. 🙏🏿 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) August 29, 2020

Damn… RIP🙏🏾… Been saying this a little too much lately. pic.twitter.com/SNJfb91vks — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) August 29, 2020

RIP Clifford Robinson – some of my earliest memories of NBA basketball were of you as the lifeblood to those early/mid 90’s Blazers teams. The Memorial Coliseum days!! RIP to a Portland legend. — Kevin Love (@kevinlove) August 29, 2020

Cette édition pour le mois d’août 2020 est un peu particulière. Bien trop de tristesse en cette fin de mois pour une édition classique… Vivement que 2020 se termine en tout cas.