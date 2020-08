NBA Top 5 du jour : c’est pas une petite tartine de rien du tout qui va empêcher Kawhi Leonard de dunker

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Honneur aux… perdants pour commencer. A Luka Doncic tout d’abord, auteur d’un dernier match dans la lignée de tous les autres et qui peut ainsi repartir d’Orlando la tête haute. Passage ensuite chez les winners du jour, à savoir les clutchissimes Jayson Tatum et Kamba Walker qui font l’amour au chronomètre sans préliminaires alors qu’attention, les Celtics nous présentent leur nouveau freak 3.0 : Robert Williams III, trois comme son QI basket mais également trois comme le nombre d’humains qu’il mange sans doute chaque matin au réveil. Mais tous s’inclinent ce matin devant la grandeur (des mains) de Kawhi Leonard, qui nous offre un tomar puissant face à Dallas et ce malgré un Maxi Kleber qui croyait vraiment qu’une petite tartine arrêterait le dernier (et futur ?) MVP des Finales. Comment ils disent les jeunes déjà ? Ah oui, lol.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 0h30 pour vivre ensemble un combo Rockets-Thunder / Bucks-Heat de touuuute bôté !