Les Suns de 2006-07, l’autre version de Phoenix à avoir enchaîné 17 wins : retour sur la folle série de Steve Nash et Cie

En s’imposant dans le gros choc de la nuit face aux Warriors, les Suns de Chris Paul et Devin Booker ont enchaîné une 17e victoire consécutive, record de franchise égalé. Lors de la saison 2006-07, les Cactus avaient réussi un exploit similaire, l’occasion de faire un petit flashback sympa. Retour quinze ans en arrière.

« En jouant de cette manière, ils sont imbattables. » Ces mots sont prononcés par un certain LeBron James le 28 janvier 2007. Ce jour-là, les Suns viennent taper les Cavaliers du King 115-100 dans l’Ohio, en adoptant une formule aussi redoutable qu’efficace : 23 points et 15 caviars pour le double MVP Steve Nash, 22 points et 7 rebonds pour le dunkeur fou Amar’e Stoudemire, 22 points – 8 rebonds pour Shawn « Matrix » Marion, tout ça avec un Raja Bell qui apporte sa précieuse contribution (15 points), le Brésilien Leandro Barbosa qui fout le boxon en sortie de banc (19 points), et notre Boris Diaw national en mode facilitateur (4 points, 8 passes décisives). Bref, du Phoenix Suns basketball ! Quel kiff. Le run & gun, la puissance du collectif, le show, les cartons offensifs, et donc les victoires. Beaucoup de victoires. Ce succès à Cleveland, c’est le 17e consécutif dans une saison 2006-07 qui semble vraiment être celle des Suns. Parce qu’avant d’établir ce record de franchise, les Cactus étaient sur une autre série de folie. Entre le 20 novembre et le 19 décembre 2006, les hommes de Mike D’Antoni ont effectivement… enchaîné 15 victoires de suite. C’est déjà super hard de réaliser une telle série une fois dans une saison, ça l’est encore plus de repartir pour faire encore mieux derrière et monter jusqu’à 17. Si l’on excepte les deux défaites contre Washington et Dallas fin décembre, les Cactus ont tout simplement remporté 33 matchs sur 35, affichant ainsi un bilan global de 36-8 fin janvier après un gros retard à l’allumage.

The @Suns enter tonight's action with a chance to tie their franchise record of 17 straight wins…look back at that 17-game streak from the 2006-07 season! SUNS/WARRIORS, 10pm/et, TNT pic.twitter.com/L4JVMQ09Og — NBA History (@NBAHistory) November 30, 2021

Cette magnifique série de 17 victoires consécutives s’arrête finalement lors d’une défaite sur le parquet des Minnesota Timberwolves le 29 janvier, face à un Kevin Garnett tout simplement possédé (44 points, 11 rebonds). Les rêves de s’approcher du record all-time des Lakers, vainqueurs de 33 matchs à la suite en 1971-72, sont jetés à la poubelle, mais les espoirs de titre sont eux bien vivants, peut-être plus que jamais. « Les gens ne parlent pas de la série de 33 victoires, ils parlent de ceux qui ont gagné le titre cette année-là » balance notamment Steve Nash histoire de bien indiquer quelles sont les priorités. Finissant la saison avec 61 victoires au compteur et la deuxième place de l’Ouest derrière les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki (67 wins), les Cactus sentent qu’il y a vraiment moyen d’aller au bout, encore plus quand les Mavs – bourreaux de Phoenix en 2006 – sont emportés par la vague « We Believe » dès le premier tour des Playoffs. 2007, l’année où les planètes s’alignent enfin autour du Soleil de Phoenix ? C’est sans compter sur ce diable de Robert Horry, qui va envoyer valser Steve Nash dans la dernière minute du Game 4 des demi-finales de Conférence Ouest entre les Suns et les Spurs.

#OTD in 2007, Robert Horry sends Steve Nash flying with a hip check during a Suns-Spurs playoff matchup. Brutal. 🤕 pic.twitter.com/nRasrfJsZr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2021

Les Cactus égalisent à 2-2 dans la série mais paradoxalement, c’est à ce moment-là qu’ils vont la perdre, et leur chance de titre par la même occasion. Suite à ce coup bas de Big Shot Rob sur le double MVP, les esprits s’échauffent et le banc des Suns se lève d’un seul homme, en particulier Amar’e Stoudemire et Boris Diaw. Si leur frustration est largement compréhensible, quitter son banc lors d’une altercation est interdit par les règles de la NBA, qui va suspendre le duo de Phoenix pour le Game 5 crucial à Phoenix. Côté San Antonio, Robert Horry prend deux matchs de suspension, mais aucun autre joueur texan n’est sanctionné. Le résultat de la cinquième manche est sans grande surprise. Sans Stoudemire, sans Boris, les Suns tombent devant leur public 88-85. Et malheureusement pour eux, ils n’arriveront pas à retourner la série malgré les 38 points et 12 rebonds d’Amar’e à Fort Alamo. Les Spurs iront ensuite en Finales NBA pour affronter les Cavaliers de LeBron James, avant de remporter le titre sur le parquet où les Suns ont marqué l’histoire de leur franchise un soir de janvier 2007. Terrible, juste terrible.

Les Suns sont peut-être passés à un cheap shot de Robert Horry d’un premier et unique titre NBA. James Jones – l’actuel manager général des Cactus qui a monté le superbe collectif version 2021-22 – s’en souvient sans doute encore, lui qui portait le maillot de Phoenix à l’époque. Désormais, il espère que les Suns d’aujourd’hui pourront couronner leur superbe série du moment par un titre NBA dans quelques mois, 15 ans après…