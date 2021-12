Les Suns sont inarrêtables : 17ème victoire consécutive, record de franchise égalé, la ligue a un nouveau leader

Suns et Warriors s’étaient donnés rendez-vous au Footprint Center pour une affiche au sommet. Steph Curry et sa bande allaient-ils pouvoir briser la grosse série des Cactus ? On vous raconte ça de suite !

Pour les stats maison du match entre les deux meilleures équipes de la NBA, c’est juste ici.

Si vous n’êtes pas hypés par ces deux équipes, autant éviter de regarder la NBA. Phoenix, Golden State, les deux meilleurs bilans de la Ligue, deux teams qui enchantent toutes nos nuits depuis le début de saison. Après seize victoires consécutives, les Suns jouaient avec un double objectif : égaler le record de franchise de dix-sept succès et aller piquer le trône de la NBA à leurs adversaires du soir. Pour cela, il fallait terrasser les Warriors et cela promettait une lutte de tous les instants. Prophétie vérifiée d’entrée de jeu avec deux équipes qui se rendent coup pour coup, les Dubs avec un Jordan Poole plus proche du Jordanesque que de la volaille alors que Phoenix répond grâce à sa taille dans la raquette. Premier rebondissement avec la sortie sur blessure de Devin Booker, visiblement touché au tendon. Gros coup dur pour les Suns qui perdent leur meilleur scoreur cette saison mais la bande à Monty Williams ne s’affole pas et le collectif prend le relai en l’absence de son pyromane. Et cette défense alors ? Faut-il vraiment le préciser ? Impénétrable, solidaire, portée par un Mikal Bridges en mode DPOY qui s’est accroché non pas au short mais à l’âme de Steph Curry. 12 points à 4/21 au shoot cette nuit pour le Chef. Si on en croit StatMuse, expert dans les stats avancées, c’est tout simplement le pire match en carrière de la star des Dubs en termes d’adresse ! C’est aussi la première fois cette année que les Warriors passent sous les 100 points. Limiter l’une des meilleures attaques de la Ligue à 96 points et museler l’un des deux favoris au MVP en une seule nuit, c’est dire le gros boulot effectué collectivement par les hommes du désert. C’est encore cette défense qui va jouer le facteur X dans le money time. Alors qu’il reste cinq petites minutes et qu’aucune des deux équipes ne veut lâcher un centimètre à l’autre, la franchise de l’Arizona va monter d’un cran et éteindre les Dubs. De l’autre côté, Chris Paul est royal dans le clutch : scoring, interception, caviars pour les role players qui font tomber dedans. Le Point God nous livre un nouveau récital pour valider une dix-septième victoire consécutive, égalant ainsi la vieille série de Steve Nash, d’Amare Stoudemire and co. Il a fallu se battre, vaincre l’adversité et un coup du sort mais ces Suns ne lâchent jamais et ils font un beau leader de la NBA en ce mercredi matin.

Du côté de Golden State, on a longtemps tenu face à l’équipe la plus chaude du moment mais il a manqué plusieurs ingrédients pour arracher la décision. Curry mis en cage, Draymond Green pas toujours inspiré et timide offensivement, c’est Jordan Poole et Otto Porter Jr. qui ont pris le lead, bien aidés par le toujours précieux Gary Payton II. Les leaders dans le dur, le collectif a tenu bon malgré des pertes de balle qui doivent faire faire des cauchemar à Steve Kerr (22 !). En tête à l’Ouest depuis le 5 novembre dernier, GS laisse donc sa place à son voisin de l’Arizona mais l’équipe de la Baie pourra rapidement inverser l’ordre puisque les deux grosses cylindrées se retrouveront dans la nuit de vendredi à samedi pour une revanche qui risque de sentir le souffre, cette fois au Chase Center de San Francisco.

Phoenix-Golden State, c’était le match que tout le monde attendait et les Suns ont fait honneur à leur magnifique série en triomphant des Warriors dans un match épique. Les Cactus sont les nouveaux leaders de la NBA !

Source texte : StatMuse