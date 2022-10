Dans une ambiance électrique, les Suns remportent une large victoire face aux Warriors (134-105). Un match marqué par les nombreuses fautes techniques et la prise de tête entre Klay Thompson et Devin Booker. Voilà qui promet pour la rivalité entre les deux équipes cette saison.

Pour la box score maison de ce match, c’est par ici.

Déjà l’an passé, les matchs entre Golden State et Phoenix étaient particulièrement relevés et beaux à voir. Visiblement, cette tradition a décidé de perdurer pour la saison 2022-23. Dans une entame de match très portée sur l’attaque, les deux équipes se rendent coup pour coup tels deux boxeurs. Devin Booker allume la première mèche, Jordan Poole lui répond pour les Warriors. C’est bien rythmé, les cadres répondent présent, ça se joue les yeux dans les yeux, tout ce qu’on aime. Si Phoenix est devant à la pause, on s’attend à voir le fameux troisième quart des Warriors entrer en scène. Malheureusement pour les Dubs, c’est justement là qu’ils vont perdre pied. Agacés par les coups de sifflet des arbitres et notamment au niveau des lancers francs (34 pour Phoenix contre 17 pour GS), les Warriors vont commencer à perdre leurs nerfs. Les fautes techniques s’enchaînent, Klay Thompson et Devin Booker se cherchent des poux. Double technique offerte aux deux pyromanes. Pas suffisant pour calmer l’acolyte de Steph, qui se prend une deuxième technique et sort en échangeant quelques mots doux (non) vers le banc des Suns. Première expulsion en carrière pour le Splash Brother en 759 matchs en carrière. On a bien dit électrique non ?

Klay Thompson was ejected from the game after exchanging words with Devin Booker 👀 It’s Thompson’s first career ejection. 🎥 @BleacherReportpic.twitter.com/AOzKKnBias — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 26, 2022

C’est le tournant du match. Alors qu’il n’y avait que six points d’écart, Phoenix plante un 11-0 à des Warriors qui semblent sonnés. L’écart grimpe et atteint presque les 20 unités avant le début du money time. Golden State tente de relancer la machine mais Phoenix est déjà confortablement installé en tête et Devin Booker, débarrassé de Thompson, se fait une joie d’enfoncer le clou pour verrouiller une très large victoire pour son équipe. L’arrière All-Star des Suns aura clairement été l’homme du match (34 points, 7 passes, 10/19 au tir). 3ème victoire en 4 matchs pour Phoenix, qui a déjà un beau tableau de chasse à son palmarès pour débuter la saison (Mavs, Clippers et donc Warriors). Côté Dubs, on essayera d’oublier ce mauvais match dès que possible. Dès ce jeudi, à la maison face au Heat ?

Les Suns n’ont pas fait les choses à moitié face aux Warriors. Victoire autoritaire des protégés de Monty Williams, qui comptent bien faire oublier leur dernière campagne de Playoffs avec une nouvelle saison XXL. Ça commence plutôt pas mal dans l’Arizona.

Source texte : The Athletic