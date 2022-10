Une petite nuit de seulement 4 matchs mais pas mal d’enseignements à tirer malgré tout. Les Wizards qui domptent les Pistons sans forcer, le collectif Pelicans au rendez-vous ou encore les Clippers qui se plantent à OKC, c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA.

Shai Gilgeous-Alexander went OFF tonight in the OKC win.

Luka Doncic is the first Mav ever to open a season with 3 straight 30+ point games.

He had 37 PTS, 11 REB, 7 AST, and 2 STL tonight. #KiaTipOff22 pic.twitter.com/hSr9oROSFY

