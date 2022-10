Privés de leurs deux stars, les Pelicans ont fait front en équipe pour se défaire des Mavs d’un grand Luka Doncic. Victoire 113-111 des hommes du Bayou.

Pour la box score maison de ce match, cliquez sur le lien magique.

Pas de Zion Williamson, pas de Brandon Ingram, pas de Herb Jones, difficile de ne pas être un peu inquiet pour les Pels au moment du coup d’envoi de cette rencontre. Surtout qu’en face, il y a un Luka Doncic qui est chaud bouillant sur ce début de saison et qui s’imagine déjà déplumer du volatile. Sans ses leaders, la jeune bande de Willie Green se bat en équipe et ça marche plutôt bien. Portée par une adresse infernale, NOLA fait tomber la foudre sur une équipe de Dallas qui ne peut que constater les dégâts. Heureusement pour Jason Kidd, Luka Doncic est partout pour garder les siens dans le match, même à faire des passes décisives avec les fesses sur le sol. 22 points, 6 rebonds, 6 passes à la pause pour la pépite, et sans donner l’impression de forcer son talent. Il finira la rencontre en 37/11/7, un jour comme un autre au boulot pour lui. Il est bien relayé par un Christian Wood qui a une bonne tête de candidat pour le titre de Sixth Man Of the Year. Ouais, on active déjà le mode conclusions hâtives. Côté Pelicans, on a bien compris que C.J. McCollum n’allait pas pouvoir porter toute l’équipe sur ses épaules et c’est tout le groupe qui décide de step-up pour faire le boulot (8 joueurs au-dessus des 10 points pour NOLA, dur de faire mieux niveau partage des reponsabilités !). Trey Murphy III est juste létal et il porte décidément bien son numéro de famille, Jose Alvarado apporte comme toujours ses mains baladeuses en défense et sa vitesse alors que le rookie Dyson Daniels a déjà tout de la (très) belle surprise des deux côtés du terrain.

La frénésie offensive de NOLA se calme un peu, Dallas dévore petit à petit son retard au point de passer devant. On se dit alors que la belle histoire des soldats de Louisiane n’aura pas duré jusqu’au bout, trop compliqué de gagner sans trois starters. Et bah si. Les Pels retrouvent leur adresse au bon moment, Dallas traverse un trou d’air pendant que Luka Doncic est sur le banc, et le momentum tourne de nouveau. Malgré le retour du prodige, c’est bien NOLA qui a repris les rênes du match et qui ne les lâchent plus. Les Mavs négocient mal leur money time, Luka force un peu trop de loin alors qu’il est en échec depuis le début du match. Les joueurs de Jason Kidd réussiront pourtant à aller chercher une dernière possession pour passer devant avec quelques secondes à jouer mais le Don’ sera trop court pour arracher la victoire, pour le plus grand bonheur du Smoothie King Center.

Pas de Zion Williamson, pas de Brandon Ingram, pas de Herb Jones ? Pas de problème pour les Pelicans, qui remportent une victoire avec les tripes face aux Mavs. Avec ou sans ses starters, NOLA a de la ressource.