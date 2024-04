LeBron James l’a dit et répété : l’un de ses derniers rêves avant de prendre sa retraite NBA est de jouer avec son fils Bronny James. Un rêve qui pourrait se réaliser cet été, les Lakers étant prêts à drafter le fiston du King d’après les derniers bruits de couloir.

Les Lakers auront le choix numéro 55 à la Draft NBA 2024, choix qu’ils pourraient utiliser pour drafter Bronny James si l’on en croit The Athletic.

The Lakers are open to drafting Bronny James this June to help fulfill LeBron James’ dream of playing with his son, team sources tell @shamscharania, @sam_amick and @jovanbuha.

Bronny announced earlier this month that he will enter the 2024 NBA Draft.

Bronny James a décidé de se présenter à la Draft NBA 2024 au début du mois d’avril, tout en laissant la porte ouverte à un retour à l’université. Pour une grande partie des observateurs NBA, Bronny ne possède pas encore le niveau suffisant pour évoluer dans la Grande Ligue mais évidemment, quand on est le fils de LeBron et que ce dernier a déclaré à plusieurs reprises sa volonté de faire équipe avec lui, les paramètres sont fondamentalement différents. Et si une équipe sélectionnait Bronny pour essayer d’attirer LeBron (potentiellement agent libre cet été) ? Les Lakers sont-ils prêts à drafter Bronny pour convaincre James de rester à Los Angeles ?

Pour cette deuxième question, la réponse est oui.

Pour rappel, LeBron James possède une player option cet été, et son avenir à Los Angeles est pour l’instant source d’interrogations. L’un des meilleurs moyens pour les Lakers d’obtenir une prolongation de contrat du King ? Drafter Bronny évidemment.

“Les Lakers sont très ouverts à l’idée d’aider LeBron à réaliser son rêve de jouer avec Bronny, en draftant ce dernier.” – The Athletic

Il y a quelques semaines, Rich Paul (agent de LeBron et de Bronny) déclarait que le plus important pour Bronny James, c’était de tomber dans une équipe NBA qui peut favoriser son développement. Un paramètre primordial dans sa décision de se présenter à la Draft ou non. LeBron, lui, avait déclaré qu’il soutiendrait Bronny peu importe la décision qu’il prendra. Tout ça pour dire que le camp James semblait moins fermé à l’idée de voir Bronny sous un autre maillot que LeBron en NBA.

LeBron James:

"I got to be on the floor with Bronny… Either in the same uniform or a matchup against him… I don't mean like [guarding one another all game] — because he's a point guard and at this point now I'm playing center or whatever the team needs from me.”

Mais aujourd’hui, quelques heures après l’élimination des Lakers et alors que le futur de LeBron James représente un point d’interrogation, l’idée de voir le King et son fils sous le même maillot revient sur le devant de la scène. La mythique franchise de Los Angeles semble prête à tout pour conserver la famille James dans la Cité des Anges. Et on imagine que cela convient parfaitement au King.

Pour rappel, dans l’histoire NBA, jamais un joueur n’a pu évoluer dans la même équipe que son fils.

