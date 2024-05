À Nanterre, son club formateur, Victor Wembanyama est apparu dans un événement organisé par Nike pour présenter, entre autres, le nouveau maillot de l’Équipe de France devant la presse. Il en a profité pour revenir sur son futur rôle au sein du groupe de Vincent Collet cet été.

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Équipe de France a un objectif affiché de décrocher une médaille à domicile, avec un groupe dont les contours sont encore flous. Vincent Collet a annoncé 19 noms pour la préparation, qui deviendront 12 pour la compétition. Au milieu des vétérans habitués à être appelés (Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert…), des jeunes dont c’est la première fois (Bilal Coulibaly, Nadir Hifi, Killian Hayes…), il y a évidemment Victor Wembanyama.

Le pivot des San Antonio Spurs est une attraction incontournable dans le paysage sportif français, fraîchement nommé Rookie de l’année à l’unanimité après une première saison exceptionnelle en NBA. Mais avec l’Équipe de France, quel rôle attendre de Wembanyama ? Le principal intéressé ne souhaite pas immédiatement endosser un costume blanc – blanc – rouge de super-héros, bien au contraire. Voici ce qu’il a déclaré à notre confrère de L’Equipe Yann Ohnona.

“Si j’ai un nouveau statut de patron ? Je ne pense pas que ce soit mon étiquette. Le rôle que je tiendrai, cela m’inspire… la patience. J’arrive pour apprendre de certains qui sont parmi les meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus. Je ne viens pas pour expliquer comment faire à ceux qui ont cinq, six, sept campagnes internationales dans les jambes. Je n’ai aucun doute sur le fait que j’aurai des responsabilités, mais celles-ci seront réalistes, on m’en donnera autant que nécessaire.”

Wemby a fêté son vingtième anniversaire au mois de janvier, et n’a aucune expérience d’une grande compétition internationale (comme les Jeux Olympiques) avec le groupe seniors. Certes, l’intérieur de 2m21 sera le point d’ancrage défensif – et sans doute offensif – du groupe, mais il est aussi un jeune joueur au service de ses coéquipiers. Dans le mentorat et le leadership, Victor Wembanyama place sa confiance dans le coach et les piliers de l’EDF afin d’aller le plus loin possible.

“On a tous de l’ambition en termes de résultats et de plan de jeu. On sait qu’on va évoluer avec un profil d’équipe différent de tout ce que l’Équipe de France a connu par le passé. Il va falloir innover […] Par contre, je n’ai pas participé à la construction de l’équipe ni au plan tactique.”

L’un des défis principaux de l’été, en dehors de l’adversité sur les parquets, sera d’abord de trouver un équilibre et une hiérarchie. Vers qui se tourner quand on prend un run de 8-0 ? Sur quoi s’appuyer s’il faut tenir un score ? Plus globalement, comme réussir à définir une identité collective basée sur la défense, comme évoqué par Vincent Collet il y a quelques jours ? Voici les questions qui entourent les Bleus avant le grand événement de cet été.

