Vous ne vous attendiez pas à ce que l’on parle de Devonte’ Graham en plein milieu de la préparation aux Finales de Conférence, n’est-ce pas ? Pourtant, cette élimination des Nuggets face à des Wolves morts de faim laisse songeur. Que se serait-il passé si le dernier match de régulière de Denver s’était déroulé autrement ?

Repense au shoot de Devonte Graham contre Denver.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2024

Il ne reste que douze secondes dans le match quand Jamal Murray passe en retrait pour Nikola Jokic qui se lève depuis la ligne des lancers-francs, “contesté” par Devonte’ Graham.

Nous sommes le 12 avril 2024, les Playoffs n’ont pas encore commencé et les Spurs de Victor Wembanyama sont menés 120-119 par les champions en titre pour le dernier match de leur saison. Les Spurs n’ont rien à gagner en remportant ce match, si ce n’est un positionnement potentiellement moins bon à la Draft. Sur le tir en question, le Joker rate.

Le meneur des Spurs Tre Jones, qui traîne par là, réussit à sauver la balle d’une sortie qui laisserait aux Nuggets le temps de bien se replacer en défense. Wemby demande le ballon, mais Tre a d’autres plans à l’esprit. Il commence à remonter le terrain et voit Nikola Jokic sur son chemin. Bonne nouvelle pour les Spurs, Tre Jones voit aussi la défense en vrac des Nuggets et… Devonte’ Graham, qui est immédiatement allé se placer en attaque après l’échec de Nikola. Jones transmet la balle à Devonte’, qui a quatre secondes ainsi que Jamal Murray à effacer s’il veut faire gagner les siens. Lucide et habitué des game-winners improbables, Graham attaque le Canadien, envoie un euro-step bien senti qui lui permet de s’élever pour faire un floater en plein milieu de raquette. Pas un gramme d’arceau. 121-120, les Spurs l’emportent.

DEVONTE' GRAHAM GIVES THE SPURS THE LEAD WITH 0.9 REMAINING!

— NBA (@NBA) April 13, 2024

Mais alors, pourquoi on vous raconte tout ça ? Eh bien tout simplement car cette défaite a probablement… coûté les Finales de Conférence aux Nuggets.

Cette victoire face aux Spurs aurait en effet été synonyme de première place à l’Ouest pour les Nuggets. Ce qui leur aurait permis de ne pas avoir à se retrouver dans la moitié de tableau des Wolves. Denver a finalement terminé deuxième du classement, juste devant Minnesota, les deux équipes se rencontrant ainsi dès les demi-finales de conférence. En cas de première place à l’Ouest, les Nuggets auraient rencontré les Mavericks au deuxième tour. Un match-up qui semblait plus favorable que celui des Wolves. La preuve que dans ce Wild Wild West qui ne pardonne rien, chaque erreur se paye au prix fort.

Désormais, les Nuggets sont sortis des Playoffs, de la main des Wolves, et auraient probablement validé leur ticket pour le dernier carré si ce n’était pas pour ce shoot bien clutch de Devonte’ Graham.

Devonte’ Graham, agent of chaos https://t.co/3wDDYUAloS pic.twitter.com/il81el9wGv

— Josh Paredes (@Josh810) May 20, 2024