La NBA est souvent décrite comme une ligue dans laquelle les gros marchés sont rois. Pourtant, dimanche dernier, les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets ont prouvé que des équipes avec des fanbases moins étendues pouvaient également attirer nombre de spectateurs.

Qui a dit que la NBA avait besoin des Los Angeles Lakers, des Boston Celtics ou des Golden State Warriors pour attirer les foules ? Le Game 7 opposant les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets ce dimanche a montré que ce n’était pas le cas puisque la rencontre a battu des records d’audiences.

Sur TNT, 8,41 millions de téléspectateurs étaient devant leurs écrans, un record historique pour une rencontre du premier ou deuxième tour des Playoffs sur la chaîne.

Du grand basket > de gros marchés.

Pas besoin d’avoir deux mégalopoles qui s’affrontent pour avoir des records d’audience, le Nuggets – Wolves de dimanche soir a tout écrasé. https://t.co/UCFTOpo5wA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2024

Et TNT n’est pas la seule plateforme a avoir profité de cet engouement. L’application et le site internet de la NBA n’ont jamais été aussi consultés que ce dimanche dans l’histoire. Des chiffres donnés par les responsables de la communication de la NBA. Il faut dire que le Game 7 entre les New York Knicks et les Indiana Pacers avait lieu le même jour et que la fanbase de la franchise de la ville qui ne dort jamais a dû aider a battre ce record.

Toujours est-il que cet intérêt général pour la rencontre est une preuve de la qualité de la série. Les six premiers matchs et leurs scénarios invraisemblables ont passionné les fans et ont donné envie à tous d’être devant cette manche décisive, qui, spoiler, n’a pas déçu.

Les joueurs stars ne sont pas non plus étrangers à ce succès. Anthony Edwards est réellement devenu une superstar de la Ligue tandis que Nikola Jokic jouit enfin d’une côte de popularité au niveau de son talent.

Le bon basket est récompensé et c’est une super nouvelle pour la NBA !

Source texte : NBA Communications