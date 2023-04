Nuggets – Wolves (109-80) : Nikola Jokic et ses sbires ont croqué du loup

Enfin un contrôle de l’upset. Les Nuggets n’ont pas concédé de faux pas là où Memphis, Phoenix et Milwaukee se sont vautrés. Et il faut dire que Denver y a mis la manière, en gardant constamment les Wolves à deux ou trois mondes d’écart. Débrief.

On a beau sous-estimer Denver et percevoir l’équipe en éternelle déception lorsqu’arrivent les matchs les plus importants de la saison, cette nuit, Nuggets et Wolves ne boxaient pas dans la même catégorie. Quand on en vient à s’endormir courant second quart-temps et qu’on se réveille à deux minutes du terme, devant Christian Braun qui fait le « too small » à Jordan McLaughlin, c’est qu’on a perdu du temps de sommeil à se réveiller. En pic d’euphorie atteint, un début d’échauffourée entre ce même Christian Braun et Kyle Anderson. Ce n’est pas allé bien loin, même pas sûr qu’il y ait eu des mots méchants. « Truandaille ! Grippeminaud ! ». Sur la fin de partie, on s’est assis dans un transat en sirotant un lait chaud devant les parieurs qui avaient misé sur « Nikola Jokic met au moins 20 points ». L’avance d’une trentaine d’unités dans le 3e quart-temps a permis à Mike Malone de laisser son Serbe sur le banc dans les dernières douze minutes. Joli load management. En préservant ses cadres comme cette nuit – et au vu de l’écart de niveau avec les Wolves – Denver peut très honnêtement envisager le sweep. Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns sont restés muets avec 19 points à 8/20 au tir. Le plus Français des deux a même terminé avec -28 de plus/minus, soit le pire différentiel de son équipe. Seul le petit Wendell Moore Jr. a fini avec un plus/minus positif : +1 en 2 minutes de jeu, futur first ballot.

why does Jokic do this to this man pic.twitter.com/vxxCqslQ4u — Steve Jones Jr. (@stevejones20) April 17, 2023

Tirage de rideau sur un résumé assez bref. Le second match sera peut-être plus disputé, mais si les deux équipes maintiennent leurs rythmes respectifs, on file vers un bon gros “sans débat”. Passage en force. Bien sweep, bien 49.3.