Dans l’upset des Clippers face aux Suns, Kawhi Leonard a joué un rôle majeur. Sa ligne de stat témoigne d’un Klaw retrouvé, de retour – et désormais attendu – au plus haut niveau. Longtemps critiqué pour ses absences, enfin, l’ailier de Los Angeles a brillé par sa présence. Débrief.

A-t-on enfin retrouvé le Kawhi de 2019 ? Si l’on se fie à sa ligne de stat, on peut clairement répondre « oui ». La star des Clippers a tout fait à la défense de Phoenix, pourtant loin d’être la pire dans l’exercice (7e meilleure sur la saison régulière). La performance de notre double champion NBA ? 38 points 54% au tir, 5 rebonds, 5 passes, une interception et un contre. Un match bien complet avec des shoots imparables en fadeaway ou en tricot à l’épaule depuis les sept mètres. Et ce du début de la partie, jusqu’au money time. Par ce match, Kawhi Leonard remémore à tous ses détracteurs les effets que provoque son niveau de jeu lorsqu’il n’est pas restreint par les limites de son corps. Le tout dans une victoire spectaculaire contre l’une des équipes favorites pour… rafler la bague. Rien que ça.

Playoffs Kawhi is back. 38 points

5 rebonds

5 passes

13/24 au tir

3/5 à trois points

9/10 aux lancers S’est jeté sur des ballons

A dominé du début à la fin Le Kawhi dont on rêve depuis 2019. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2023

Maintenant, la question se pose dans la durée. Kawhi a déjà montré qu’il est était capable de répéter ce genre de performances au fil des matchs et des séries, mais avec un passif assez traumatisant au genou, peut-il réitérer ? En régulière, il a souvent été reposé – lors des back-to-back par exemple – pour être à fond en Playoffs. Alors oui, performer d’entrée, c’est sympa, mais le plus important reste de tenir la durée entre les séries. Sans un Kawhi à ce niveau, les Clippers n’aurait même pas pu espérer chatouiller l’ego des Suns. Il faudra donc le préserver. En face, Kevin Durant et Devin Booker n’ont pas démérité avec plus de 25 points chacun. La différence s’est faite à un rien. Il aurait suffi qu’un facteur X comme Torrey Craig s’enflamme pour rétablir la hiérarchie.