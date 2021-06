Preview de la soirée NBA : Chris Paul de retour, Kawhi toujours pas, et un Game 3 déjà décisif entre les Suns et les Clippers

Pour la troisième fois d’affilée de ces Playoffs 2021, les Los Angeles Clippers sont menés 2-0. Une situation que les Angelinos connaissent et semblent apprécier… Mais les Phoenix Suns semblent sûrs de leurs forces, et ils pourront de nouveau compter sur la présence de Chris Paul pour ce Game 3. Preview de ce tournant au sommet de la conférence Ouest.

Qui c’est qui est de retour, à la maison, au moment le plus important de la série ? Un indice : ce n’est pas Kawhi Leonard, mais bien Chris Paul qui sera sur le parquet du Staples Center ce soir. Les Suns ont (déjà) une chance de mettre la tête sous l’eau aux Clippers, et après deux matchs remportés grâce à un collectif qui ne cesse d’impressionner, les Cactus sont en pleine confiance. Car qui a besoin de CP3 quand on a CP… 3×5 ? Cameron Payne est évidemment l’un des joueurs qui a fait sensation depuis le début de la série, comme Paul George côté Clippers, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Après un excellent Game 1, Playoffs P était à deux doigts de remettre tout le monde à 1-1, deux doigts ou plutôt… deux lancers. La suite, on la connait : Jae Crowder envoie un lob parfait pour Deandre Ayton et voilà les Suns à 2-0. Chris Paul ou pas, Phoenix dégage une sérénité déconcertante, alors pour les deux personnes qui s’inquiéteraient du retour du Point God dans cette rotation qui a si bien marché lors des deux premiers matchs, arrêtez la Suze le matin et rendez-vous cette nuit à 03h00.

Dans le vestiaire des Clippers, le moral doit être un peu touché, surtout après l’ending dramatique du Game 2. Même si les hommes de Tyronn Lue connaissent cette situation (et font même désormais figures de favoris dans la série pour certains, lol), le forfait de Kawhi Leonard est un vrai coup dur. C’est dans des moments comme ceux-là que ce genre de joueurs est importantissime pour son équipe et au moment où des Suns en pleine bourre retrouvent leur chef de famille, les Clippers, déboussolés, restent orphelins de leur leader. On peut malgré tout s’attendre à un match très agressif des Californiens, dès les premières minutes, pour faire passer un message à leurs adversaires et chauffer le public. S’ils veulent avoir une chance, les Clips devront mieux exécuter en attaque et créer davantage des tirs ouverts pour leurs shooteurs et compter sur leur efficacité dans ce domaine, comme face aux Mavs ou au Jazz. Limiter l’apport d’Ayton, très précieux pour les Suns dans cette série, sera également un challenge important pour les Clippers.

Alors, plutôt 2-1 ou 3-0 ? Une chose est sûre, ce match est décisif pour la suite de cette série. Attendez-vous à voir quelques coups donnés, de la faute technique et beaucoup d’intensité. Chris Paul de retour, au Staples Center, pour tuer tous les espoirs des Clippers ? On appelle ça un must watch.