Quelle nuit ! Troisième match et troisième upset, avec une victoire du “petit poucet” Clippers contre l’ogre Suns. On attendait les retrouvailles entre Russell Westbrook et Kevin Durant, sept ans après leur collaboration dans l’Oklahoma, mélangées à un ragout de All-Stars. Devin Booker, Chris Paul, Kawhi Leonard et plein d’autres pièces majeures de deux contenders en puissance. Débrief.

Pas de Paul George ? Pas de galère.

Russell Westbrook décisif en fin de rencontre, « Playoffs Kawhi » de retour, Eric Gordon impactant en sortie de banc. Woah, sacré vent de fraîcheur sur la NBA ! C’est bien sûr très ironique. 34, 31 et 34 ans : ce sont dans leurs vieux pots que les Clippers font la meilleure soupe. Une victoire décrochée à la grinta, avec au moins huit joueurs de concernés sur neuf – on n’aime pas isoler, mais Bones Hyland a été un ton en-dessous des autres.

Principale satisfaction de la soirée, le retour au premier plan de Kawhi Leonard : 38 points à 13/24 au tir dont 3/5 à 3-points et 9/10 aux lancers, 5 rebonds et 5 passes en… 42 minutes de jeu. Le Klaw a craché ses poumons mais pas dans le vide. La hiérarchie est déjà renversée, ses Clippers ont récupéré l’avantage du terrain. Et d’ailleurs, qu’est-ce que ça fait du bien de dire « ses Clippers ». On commençait à se lasser du pull en laine Giorgio Armani en fond de banc. Kawhi nous a fait replonger tête la première dans l’album photo de l’été 2019. Pendant que le commun des mortels s’éclatait à Dubrovnik, Toronto s’illuminait. Le tir sur les Sixers, la série contre les Bucks, le finish à Golden State. Là n’est pas le sujet de la nuit, mais ça fait beaucoup de bien de retrouver le joueur qui, par la seule puissance de sa campagne de Playoffs 2019, nous a tant procuré.

Suite délicate pour ceux qui ont préféré dormir plutôt que de regarder Suns – Clippers : comment vous expliquera-t-on que Russell Westbrook a fait un “bon” match ? 3/19 au tir mais le torse bombé au finish, il n’y a pas plus « Russ » que ce contraste. 9 points, 10 rebonds, 8 assists, 2 interceptions, 3 contres, 2 ballons perdus, 2 fautes et -6 de plus/minus. Une dernière stat qui pourrait nous éclairer sur la qualité de la prestation de Westbrook… ou pas. Les Clippers ont perdu le match lorsqu’il était sur le parquet, mais s’il n’avait pas été là dans les derniers instants de la partie, les Californiens auraient pu repartir bredouilles à l’hôtel. Un méga rebond offensif, deux lancers convertis, puis cette dernière possession d’un Devin Booker complètement « out-mastered » par ce vieux grigou de Westbrook. Le contre du bout des doigts est déjà impressionnant, mais alors le coup “classique” de lancer le ballon sur la jambe pour obtenir la touche, quel éclair de lucidité.

Kevin Durant ? Chris Paul ? Devin Booker ? Les cadres de Phoenix n’ont pas complètement déjoué : 27 points à 7/15 au tir, 9 rebonds et 11 assists signés de KD, 26 points à 10/19 au tir et 4 interceptions de D-Book. Chris Paul s’est quant à lui un peu laissé en retrait avec 7 points à 2/8 au tir, 11 rebonds et 10 assists. Bref, rien de mauvais dans les copies rendues par les All-Stars de Monty Williams. Quatre des cinq joueurs du cinq majeurs ont d’ailleurs un plus/minus positif ! C’est au niveau du banc que l’écart s’est fait. Six joueurs utilisés, six joueurs de trop : Bismack Biyombo, Landry Shamet, Ish Wainwright, Josh Okogie, Terrence Ross et Jock Landale n’ont rien apporté. Tous ces noms apparaissent comme des options bien light lorsque l’on les pose à côté du quatuor de substitut des Clippers, fait de Norman Powell, Terance Mann, Mason Plumlee et Bones Hyland. Des joueurs bien mieux intégrés à la rotation, qui ont chacun posé de gros chantier dans le courant de la saison. Tyronn Lue a parfaitement exploité cette profondeur d’effectif et dispose maintenant d’un ascendant mental sur son homologue, Monty Williams.

Repos après cette belle première strophe d’une série qui pourrait aller au-delà des cinq ou six matchs. Mais avant d’hypothétiser dans le vide, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin pour voir ce que ça fait, un Arizonien qui se fout les doigts dans la prise.