Dans un match serré de bout en bout, les Clippers ont fini par arracher le Game 1 à Phoenix 115-110. Si Kawhi Leonard a été monstrueux, c’est bien Russell Westbrook qui a définitivement fait basculer la rencontre en faveur de Los Angeles dans les 30 dernières secondes, et des deux côtés du terrain en plus.

Peut-on être l’un des héros du match en finissant ce dernier à 3/19 au tir ? La réponse est oui. La preuve avec Russell Westbrook.

C’est pour tout ça qu’on adore et que – parfois – on peut soupirer devant Westbrook. 3/19 au tir

1/6 à trois points

Des choix parfois douteux Mais rentre les 2 lancers du verrou

Et réalise l’action défensive du match

Après s’être défoncé 36 minutes Why not ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2023

Il reste 28 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps du Game 1 entre les Suns et les Clippers. 109-108 Los Angeles, possession pour les hommes de Tyronn Lue. Russ tente de donner la gonfle à un Kawhi Leonard ultra chaud, mais Kevin Durant défend bien sur le Fun Guy et l’empêche de recevoir la balle.

Cela oblige Westbrook à attaquer sur Devin Booker car l’horloge tourne. L’arrière des Suns, exceptionnel en défense dans ce match, fait faute sur une tentative de shoot de Brodie. Direction la ligne des lancers-francs avec 17 secondes au chrono. À ce moment-là, Westbrook est à 3/19 au tir dans le match. Et son pourcentage aux lancers sur la saison est de seulement 66%. De quoi donner des sueurs froides au proprio des Clips Steve Ballmer, assis en tribunes.

Le premier lancer ? Ficelle.

Le second ? Idem.

Clutch depuis la ligne, Russell Westbrook vient donc de donner trois points d’avance aux Clippers. Mais il ne s’arrête pas là. Brodie se retrouve une nouvelle fois face à Booker sur la possession suivante, les rôles étant désormais inversés. L’ami Devin tente une pénétration pour ramener rapidement les Suns à -1, mais Russ le contre dans sa tentative, avant de balancer le ballon sur sa cuisse pour obtenir la remise en jeu. “WOW !” balance le commentateur Stan Van Gundy. Pendant que Booker demande une faute, Russell Westbrook peut flex, il vient de faire basculer le match en faveur des Clippers. Et les Suns ne s’en remettront pas.

Après deux lancers d’Eric Gordon et un dunk de Terance Mann (sur une passe de Westbrook), Los Angeles finit par s’imposer 115-110. Avec donc Brodie dans le rôle de bourreau des Cactus.

RUSSELL WESTBROOK SEALS THE GAME FOR THE CLIPPERS ON THE DEFENSIVE END 🔒 🎥 @NBA | @LAClippers pic.twitter.com/oxpuyDkRVC — The Athletic (@TheAthletic) April 17, 2023

Finissant la rencontre avec 9 points (à 3/19 donc et 1/6 de loin), 10 rebonds, 8 passes, 2 turnovers, 2 interceptions et 3 contres, Westbrook a fait du Westbrook, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c’est évidemment sa maladresse offensive et certains choix ultra douteux en attaque. Mais le meilleur, et c’est ce qu’on retiendra dans ce Game 1 après la grosse win des Clips, c’est cette fin de match mais aussi l’intensité globale affichée par Russ durant les 36 minutes qu’il passées sur le parquet. En défense d’abord, parfois face à son ancien poto d’Oklahoma City Kevin Durant, et puis surtout au rebond, notamment en fin de match où il a arraché plusieurs ballons précieux dans la raquette adverse.

De quoi taper son poing sur le cœur une fois la victoire assurée. Parce que du cœur, Russell Westbrook en a. Il en a toujours eu, et il en aura toujours. Quoi qu’on puisse dire sur lui.

Avant le début de la série, Westbrook déclarait qu’il n’y avait aucun beef avec KD et que cette série n’avait rien de personnel pour lui. Vu la manière avec laquelle il s’est battu, on peut en douter. Sans Paul George blessé, Brodie s’est montré décisif au meilleur moment, et les Clippers paraissent tout d’un coup beaucoup plus dangereux.