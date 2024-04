Dans le premier match de ces Playoffs 2024 à l’Ouest, les Suns rendaient visite aux Wolves et à leur défense de fer, et après avoir travaillé Phoenix au corps pendant une mi-temps les troisièmes de l’Ouest ont fini par étouffer leur adversaire. Même nous, dans le canapé ou au Grand Rex, on avait du mal à respirer.

La défense des Wolves n’est pas la meilleure de la Ligue par hasard. Dans cette série il faudra sortir les menottes, à chaque match, car le trio composé de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ne se privera pas pour en coller 80 dans un match. Ce soir ? Kevin Durant a longtemps été injouable, comme depuis plus de 15 ans finement, Bradley Beal a bien planté quelques buckets, mais Devin Booker, par contre, aura été pris dans la tenaille et aura passé un bien triste Game 1. La faute à qui ? La faute à ces Wolves tellement, tellement intenses en défense. Jaden McDaniels, intraitable, et toute son armée derrière, ne laissant absolument aucun tir facile aux Suns. A personne, même si – on l’a dit – Kevin Durant limitait la casse en première mi-temps, au talent, au génie.

Côté Wolves il aura également fallu mettre quelques tirs, et si Rudy Gobert nous a offert l’un des moves les plus fous de sa carrière, énorme barre de rire mais heureux pour lui, c’est tout d’abord Nickeil Alexander-Walker qui a allumé les premières mèches en sortie de banc, imité par un Karl-Anthony Towns paraissant sous caféine, comme d’habitude finalement. Une autre communauté sous caféine ? Celle de TrashTalk, au Grand Rex, lieu saint cité cette nuit sur espn, au calme :

Une rotation réduite pour les Suns avec un Booker sous écrous et un Grayson Allen dont le talent a disparu avec les mèches grises, et la deuxième mi-temps ne sera finalement qu’une immense fessée, avec comme punisher en chef ce fou de Anthony Edwards, auteur d’un match aux allures de statement (33/9/6/2 à 14/24 au tir), tout comme son équipe finalement.

Anthony Edwards VS Kevin Durant

Trop d’intensité déployée d’un côté du terrain et trop de talent et d’envie de l’autre, et au final un écart tout à fait logique entre une équipe qui sort d’une saison régulière incroyable et une autre qui se cherche en défense et qui ne se passe pas la balle en attaque. Kevin Durant reste un joueur exceptionnel mais ce qui était exceptionnel ce soir à Minneapolis c’est l’assise de cette équipe des Wolves, qui a montré quelque chose de très concret et très compréhensible alors ouvrez grand les yeux : les Wolves sont de vrais contenders cette saison, et ils ont même poussés le vice jusqu’à faire scorer Luka Garza à 3-points.

Un Game 1, un simple Game 1, mais déjà un premier uppercut de la part de Rudy Gobert et ses coéquipiers. réaction attendue des Suns dès le Game 2, mardi soir, faute de quoi cette série pourrait être très, très douloureuse pour Frank Vogel et ses joueurs.

