JO Paris 2024 – Power Ranking FIBA : l’Équipe de France féminine à la 2e place

Comme chez les garçons, la FIBA a établi son “power ranking” des favoris pour la victoire chez les filles en basket au JO. L’Équipe de France féminine est pour le moment attendue comme la seconde meilleure équipe du tournoi.

À quelle place finira l’Équipe de France féminine aux JO de Paris 2024 ? Si le sans faute en préparation donne un bon espoir de médaille, on sait que la concurrence sera rude durant le tournoi. Pour le moment, la FIBA estime que la France est la deuxième meilleure équipe, derrière l’ogre américain et sa flopée de superstars.

🚨 WOMEN’S #BASKETBALL POWER RANKINGS 🚨

USA 🇺🇸 and France 🇫🇷 lead the Volume 2 of #Paris2024 Power Rankings 🔥

— FIBA (@FIBA) July 25, 2024

Derrière les Bleus, on retrouve la Belgique, qui vient de perdre Julie Allemand sur blessure. L’Australie, la Chine le Canada ou encore l’Espagne restent en embuscade. La grosse chute du jour est pour le Japon, qui perd 5 places dans les prévisions de la FIBA. L’équipe japonaise sera néanmoins un outsider à surveiller de près durant la quinzaine. L’Allemagne, Porto Rico et le Nigéria ferment la marche et tenteront de faire mentir les pronostics.

Source texte : FIBA